В Украине изменились условия начисления субсидий – чего ждать украинцам

Субсидии перечислят автоматически / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения изменились некоторые условия начисление выплат, субсидий, пенсий и т. п. из-за боевых действий и их последствий.

Теперь выплата субсидий будет назначаться автоматически в регионах, страдающих от военных действий или находящихся под временной оккупацией. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Как теперь будут назначаться субсидии

Государство работало над тем, чтобы люди бесперебойно смогли получать средства в городах и селах, где идут активные боевые действия, даже в тех случаях, когда там не работают органы социальной защиты.

"Для того, чтобы обеспечить начисление и выплату жилищных субсидий и льгот получателям из регионов, в которых временно не работают органы социальной защиты, установлен специальный механизм определения размера жилищных субсидий и льгот в апреле и в течение неотапливаемого сезона. Их размер будет определяться на основе размера субсидии или льготы за январь 2022 года с учетом фактических данных 2021 года о соотношении среднего размера субсидий или льгот в январе и апреле, а также в январе и сентябре как наиболее показательном месяце неотапливаемого сезона", – говорится в сообщении.

Людям, живущим в регионах, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона, независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.

"Получателям субсидий с территорий, где ведутся боевые действия, разрешили не информировать об обстоятельствах, влияющих на назначение и размер субсидии в течение военного положения. Но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного состояния", – добавили в Минсоцполитики.

Также субсидию будут назначать людям, которые получили валюту от благотворительных организаций или приобрели для оплаты лечения или обучения.

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Кроме того, людям, получавшим жилищную субсидию в отопительном периоде 2021/22 годов, не нужно обращаться в органы соцзащиты, чтобы получить переназначение субсидий на неотапливаемый период с мая текущего года.

Эти переназначения будут проходить на основании информации о доходах лиц, которая в органах соцзащиты от пенсионного фонда и налоговой службы.

Что будет, если не платить за коммуналку во время войны

Раньше мы рассказывали, что во время войны украинцам разрешили оплачивать услуги ЖКХ по возможности. Государство не будет начислять штрафы и пеню за неуплату счетов, а также не будет отключать поставки газа, воды, электроэнергии и т. д.

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По информации министра социальной политики Украины Марины Лазебной, наказывать потребителя за долги перед жилищно-коммунальными службами сразу после войны никто не будет.

Однако если есть возможность оплаты, то лучше сделать это, поскольку службы ЖКХ сейчас работают на грани возможностей. В некоторых регионах коммунальщики вынуждены выходить на работу даже под обстрелами оккупантов, чтобы обеспечить гражданам поставки воды, электричества и тепло в домах.

Также "Сегодня" рассказывали, что военное положение не освобождает от уплаты кредита и его процентов. Однако украинские банки, учитывая ситуацию, пошли на некоторые уступки.

Мы писали и о том, как в ПриватБанке можно получить выплату для внутренне перемещенных лиц на карту "єПідтримка".