В Украине изменили условия получения пенсий — кого именно касается нововведение

Получать пенсии можно будет не только в Ощадбанке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине военным пенсионерам разрешили выбирать любой банк для получения средств. Раньше они могли это сделать только через Ощадбанк.

Об этом говорится в законопроекте № 7337, принятом Верховной Радой 22 мая.

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Так, Ощадбанк фактически был единственным банком, в котором военный пенсионер может открыть счет, на который органы Пенсионного фонда Украины перечислят пенсию. Однако законом эти ограничения отменены.

"Целью проекта закона является устранение дискриминации получателей пенсии – пенсионеров из числа военнослужащих срочной службы и членов их семей… в выборе учреждения банка, через которое выплачиваются пенсии", — говорится в пояснительной записке проекта.

Кому увеличат пенсию?

В Украине изменили порядок начисления социальных выплат, и благодаря этому некоторым гражданам увеличат пенсию.

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Теперь определенным категориям населения при назначении пенсии сразу будут засчитываться и другие выплаты от государства.

Нововведение касается:

работающих патронатных воспитателей;

родителей – воспитателей детских домов семейного типа;

приемных родителей.

Для них будет начисляться и уплачиваться единый социальный взнос (ЕСВ).

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В министерстве отметили, что такая поддержка актуальна во время войны и получать денежные выплаты эти категории населения будут независимо от того, работают они или нет. Ранее уплата ЕСВ была предусмотрена только за неработающих воспитателей и приемных родителей.

Напомним, что ПФУ создал специальное мобильное приложение для украинцев, где можно узнать все о своей пенсии.

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