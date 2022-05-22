В Украине изменили условия получения пенсий — кого именно касается нововведение

Получать пенсии можно будет не только в Ощадбанке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине военным пенсионерам разрешили выбирать любой банк для получения средств. Раньше они могли это сделать только через Ощадбанк.
Об этом говорится в законопроекте № 7337, принятом Верховной Радой 22 мая.
Так, Ощадбанк фактически был единственным банком, в котором военный пенсионер может открыть счет, на который органы Пенсионного фонда Украины перечислят пенсию. Однако законом эти ограничения отменены.
"Целью проекта закона является устранение дискриминации получателей пенсии – пенсионеров из числа военнослужащих срочной службы и членов их семей… в выборе учреждения банка, через которое выплачиваются пенсии", — говорится в пояснительной записке проекта.
Кому увеличат пенсию?
В Украине изменили порядок начисления социальных выплат, и благодаря этому некоторым гражданам увеличат пенсию.
Теперь определенным категориям населения при назначении пенсии сразу будут засчитываться и другие выплаты от государства.
Нововведение касается:
- работающих патронатных воспитателей;
- родителей – воспитателей детских домов семейного типа;
- приемных родителей.
Для них будет начисляться и уплачиваться единый социальный взнос (ЕСВ).
В министерстве отметили, что такая поддержка актуальна во время войны и получать денежные выплаты эти категории населения будут независимо от того, работают они или нет. Ранее уплата ЕСВ была предусмотрена только за неработающих воспитателей и приемных родителей.
Напомним, что ПФУ создал специальное мобильное приложение для украинцев, где можно узнать все о своей пенсии.
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