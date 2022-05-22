В Україні змінили умови отримання пенсій — кого саме стосується нововведення

Отримувати пенсії можна буде не лише в Ощадбанку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні військовим пенсіонерам дозволили вибирати будь-який банк для отримання виплат. Раніше вони могли це зробити лише через Ощадбанк.

Про це йдеться в законопроєкті № 7337, ухваленому Верховною Радою 22 травня.

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Зокрема, Ощадбанк фактично був єдиним банком, в якому військовий пенсіонер міг відкрити рахунок, на який органи Пенсійного фонду України перераховують пенсію. Однак законом скасовано ці обмеження.

"Метою проєкту закону є усунення дискримінацій отримувачів пенсії – пенсіонерів із числа військовослужбовців строкової служби і членів їхніх сімей… у виборі установи банку, через яку виплачуються пенсії", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Кому збільшать пенсію?

В Україні змінили порядок нарахування соціальних виплат, і завдяки цьому деяким громадянам збільшать пенсію.

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Тепер певним категоріям населення під час призначення пенсії відразу зараховуватимуть й інші виплати від держави.

Нововведення стосується:

працюючих патронатних вихователів;

батьків – вихователів дитячих будинків сімейного типу;

прийомних батьків.

Для них нараховуватимуть і сплачуватимуть єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

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У міністерстві зазначили, що така підтримка є актуальною під час війни й отримувати грошові виплати ці категорії населення будуть незалежно від того, працюють вони чи ні. Раніше сплата ЄСВ була передбачена лише за непрацюючих вихователів та прийомних батьків.

Нагадаємо, що ПФУ створив спеціальний мобільний застосунок для українців, де можна дізнатися все про свою пенсію.

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