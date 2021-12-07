В шаге от кризиса? Что будет с украинской экономикой в 2022 году

Прогнозы по развитию экономики в 2022 году остаются под вопросом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Прогнозы восстановления украинской экономики и ее развития в 2022 году все еще остаются под вопросом. Эксперты очень осторожно относятся к своим оценкам экономического развития в будущие годы.
Согласно четвертому варианту консенсус-прогноза на 2022 год, опубликованному на сайте Минэкономики, главную роль в развитии экономики играет фактор преодоления пандемии COVID-19 как в мире, так и внутри страны.
В настоящее время, ввиду появления новых штаммов вируса, быстроты и масштабности проведения процесса вакцинации, это дополняет продолжительность и сложность постковидного восстановления на территории государства.
Рост ВВП
Эксперты ожидают роста ВВП в 2022 году на 3,6%. Такой уровень ВВП обусловлен уменьшением инвестиций в Украину. Хотя, несмотря на это, по темпам они будут превышать почти все элементы спроса (что также будут иметь положительную динамику роста).
По мнению экспертов, в 2023-2024 годах темпы экономического роста Украины будут ускоряться. Консенсусная оценка роста ВВП в 2023 году составляет 3,4% и 4% в 2024 году.
Инфляция
Эксперты склоняются к высокой вероятности превышения инфляцией целевого уровня Национального банка (5,0%) на фоне постепенного возобновления экономической активности в 2021 году. Консенсусная оценка инфляции на 2022 год составляет 6,6%.
Уровень безработицы
В прогнозе эксперты отмечают, что деловая активность возрастет, соответственно, увеличится потребность в рабочей силе. Несмотря на это, ситуация на рынке труда будет оставаться сложной, а уровень безработицы не выйдет на допандемическое значение.
В 2022 году уровень безработицы (по прогнозам) среди населения 15-70 лет составит 9%.
Рынок труда
Среднемесячная заработная плата, по прогнозам, составит 15 778 гривен.
На рынке труда в Украине пандемия и карантинные ограничения произвели революцию, укрепив позиции удаленной работы и расширения различных ее вариантов. Во-первых, пандемия COVID-19 дала шанс удаленной работе доказать свою эффективность.
Во-вторых, дистанционный менеджмент позволил сократить расходы на содержание офисов и отказаться от бизнес-путешествий в пользу онлайн-встреч.
Предприятия, в частности ИТ-сферы, финансы, страхование, консалтинг, а также онлайн торговля товарами и услугами, и тому подобное, смогут отказаться от постоянных офисов, поскольку реализовывать должностные обязанности работника будет возможно в режиме "онлайн".
Недостаток — большое количество производственных предприятий Украины, которым такой вариант работы не подходит, вынуждены будут максимально сокращать расходы и оптимизировать внутренние процессы с учетом новой пандемической и постпандемической реальности.
Коррупция
Сохранение высокого уровня коррупции — единственный внутренний фактор, оценки которого не изменяются последние годы. Сейчас данный показатель занимает первенство среди высоких интегральных оценок – 9 из 10 в 2022 году.
С годами это ослабляется. Оценка в 2023 составляет 8, а в 2024 году — 7.
Внутренние риски
Среди внутренних рисков, которые повлияют на развитие экономики, следует выделить:
- сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков в реальном секторе;
- недостаточно быстрое проведение реформ;
- значительное повышение тарифов ЖКХ для населения;
- дефицит средств в экономике, который будет тормозить развитие для восстановления экономической активности;
- стагнация мировой экономики;
- стремительное усиление трудовой миграции за границу;
- полное прекращение транзита российского природного газа через территорию Украины (экспертами оценено как менее значимый риск).
Внешние риски
Наиболее значимыми среди внешних рисков оказались:
- усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, в том числе и активное военное противостояние на востоке страны;
- транзит природного газа из Российской Федерации по территории Украины в объемах, значительно меньших, чем определено соглашением;
- существенный рост цен на мировых энергетических рынках.
Госбюджет на 2022 год
Ничто лучше не расскажет о будущем экономики Украины, как принятый совсем недавно бюджет на 2022 год.
По словам министра финансов Сергея Марченко, деньги в бюджет будут поступать вследствие:
- налога на прибыль предприятий – на 21 миллиард гривен;
- отечественного НДС – на 13 миллиардов гривен;
- импортного НДС – на 6,5 миллиарда гривен;
- акцизного налога – на 2,7 миллиарда гривен;
- экологического налога – на 1,7 миллиарда гривен;
- рост рентной платы за пользование недрами природного газа и нефти на 24 миллиарда гривен.
В общем расходы госбюджета достигают 1 триллиона 521 миллиарда гривен, а доходы – 1 триллиона 332 миллиардов гривен. В то же время предельный объем дефицита был сохранен на уровне 3,5% ВВП.
В документе учтен рост зарплаты медикам, обеспечение жильем ветеранов, увеличение стипендий студентам, рост расходов на инклюзивное образование, продолжение масштабной цифровизации населения и подготовка к всеукраинской переписи населения, развитие инфраструктуры обеспечения сектора безопасности и обороны и другие важные расходы.
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