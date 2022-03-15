В России стоимость фальшивого украинского паспорта выросла втрое — сколько теперь стоит подделка

В России торгуют фальшивым украинским паспортом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России выросла цена на фальшивый паспорт гражданина Украины.

Скрин с сайта продаж обнародовали в Telegram-канале "Инсайдер Украина".

Реклама

В объявлении указана цена 5000 дол. Как сообщают на канале, стоимость фальшивого украинского паспорта раньше была 1500 долларов.

"Паспорт Украина внутренний! Сделан на оригинальном бланке со всеми видами защиты. Проходит проверки на границе", — говорится в объявлении.

Паспорт Украины / Фото: скриншот

Реклама

Россияне могут забыть о "роскоши"

Министерство торговли США опубликовало список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию с 16 марта.

К запрещенным относятся следующие товары:

алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т. п.);

женские сумочки и чемоданы;

табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т. п.);

драгоценные камни и ювелирные изделия;

косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, уход за кожей);

меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;

некоторая одежда (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т. д., если оптовая цена США составляет от $1000 за единицу);

судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;

рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.

Напомним, что на третью неделю после начала войны России и Украины цены на продукты в стране-агрессоре фактически обновили свои максимальные значения. Стоимость, например, сгущенки выросла на 78%.

Реклама

Ранее мы говорили, что аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co считают, что российская экономика буквально зависла на грани дефолта. Шансы на то, что агрессор сможет выплатить свой внешний долг, низки и постоянно уменьшаются.