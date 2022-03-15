В Росії вартість фальшивого українського паспорта зросла втричі — скільки тепер коштує підробка

В Росії торгують фальшивим українським паспортом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Росії зросла ціна на фальшивий паспорт громадянина України.

Скрін із сайту продажів оприлюднили в Telegram-каналі "Інсайдер Україна".

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В оголошенні вказана ціна 5000 дол. Як повідомляють на каналі, вартість фальшивого українського паспорта раніше була 1500 дол.

"Паспорт Україна внутрішній! Зроблений на оригінальному бланку зі всіма видами захисту. Проходить перевірки на кордоні", — йдеться в оголошенні.

Паспорт України / Фото: скріншот

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Росіяни можуть забути про "розкіш"

Міністерство торгівлі США опублікувало список предметів розкоші, які заборонені до ввезення в Росію з 16 березня.

До заборонених належать такі товари:

алкоголь (шампанське, віскі, бурбон, текіла, ром тощо);

жіночі сумочки та валізи;

тютюнові вироби (сигари, трубковий тютюн, нюхальний та жувальний тютюн тощо);

коштовне каміння та ювелірні вироби;

косметика та парфумерія (туалетна вода, засоби для макіяжу, догляд за шкірою тощо);

хутряні шкурки, вироби з натурального хутра, шовк, килими;

деякий одяг (светри, штани, лижні костюми, купальники, рукавички, краватки тощо, якщо оптова ціна США становить від $1000 за одиницю);

суднові двигуни, снігоходи, мотоцикли, деякі легкові автомобілі, включно з електромобілями;

роялі, наручні годинники, предмети мистецтва, колекційні предмети.

Нагадаємо, що на третій тиждень після початку війни Росії та України ціни на продукти в країні-агресорці фактично оновили свої максимальні значення. Вартість, наприклад, згущеного молока зросла на 78%.

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Раніше ми розповідали, що аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co вважають, що російська економіка буквально зависла на межі дефолту. Шанси на те, що агресор зможе виплатити свій зовнішній борг, низькі та постійно зменшуються.