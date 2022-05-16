В России снизят требования для производства авто: пострадает безопасность пассажиров

В России будут по новому строить авто / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России будут выпускать автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Разрешение на выпуск таких авто будет действовать до 1 февраля 2023 года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Отмечается, что правительство разрешило российским автозаводам выпускать автомобили любого экологического класса — даже "Евро-0". Также машины можно не комплектовать антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушками безопасности и динамической системой стабилизации (ESP).

Кроме того, требования к краш-тестам автомобилей в России тоже изменили. Так, обязательным элементом испытаний останется только лобовой удар в бетонный блок без перекрытий.

Россия больше не выпускает легковые автомобили

Западные санкции заблокировали доставку в Россию важные компелктующие, которыне необходимы для строительства автомобилей. Поэтому сразу четыре автомобильные предприятиях РФ – Haval, Mazda Sollers, УАЗ и "Автотор", остановили работу и отправили своих сотрудников на каникулы.

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Не работает и один из самых известных автозаводов России АвтоВАЗ: по плану завод после 20-дневного простоя должен был заработать 24 апреля, но не получилось. Работникам пообещали, что точно получится 16 мая.

Ранее мы рассказывали, что предлагают россиянам вместо работы на заводе, и писали, какие автомобили больше нельзя купить в РФ.