У Росії зменшать вимоги для виробництва авто: постраждає безпека пасажирів

У Росії будуть за новим будувати авто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії будуть випускати автомобілі без подушок безпеки та антиблокувальної системи гальм. Дозвіл на випуск таких авто дійсний до 1 лютого 2023 року.

Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

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Уряд дозволив російським автозаводам випускати автомобілі будь-якого екологічного класу, навіть "Євро-0". Машини можна не комплектувати антиблокувальною системою гальм (ABS), подушками безпеки та динамічною системою стабілізації (ESP).

Вимоги до краш-тестів автомобілів у Росії теж змінили. Зокрема, обов'язковим елементом випробувань залишиться лише лобовий удар у бетонний блок без перекриттів.

Росія більше не випускає легкові автомобілі

Західні санкції заблокували доставку в Росію важливого комплектовання, необхідного для складання автомобілів. Тому відразу чотири автомобільні підприємства РФ – Haval, Mazda Sollers, УАЗ та "Автотор" – зупинили роботу і відправили своїх співробітників на канікули.

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Не працює і один з найвідоміших автозаводів Росії АвтоВАЗ: за планом завод після 20-денного простою мав запрацювати 24 квітня, але не вийшло. Працівникам пообіцяли, що точно вдасться 16 травня.

Раніше ми розповідали, що пропонують росіянам замість роботи на заводі та які автомобілі більше не можна купити в РФ.