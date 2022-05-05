Сажать картошку, а не собирать машины: холдинг, остановивший работу в РФ, нашел занятие для рабочих

После выхода мировых брендов из России, на местных заводах не могут собирать автомобили и комплектующие, производство остановилось

Вместо сбора иномарок, работники завода будут работать на огороде, Фото: "Автотор" / Фото: Коллаж: Сегодня

На заводе "Автотор", где раньше собирали авто известных иностранных брендов, чувствуется экономический кризис. Калининградский холдинг называет это "непростым экономическим положением".

Как сообщили на сайте российской компании "Автотор", акционеры и руководство решили оказать социальную поддержку работникам и раздать желающим по 10 соток (1000 кв.м) земли для обустройства огородов.

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Работникам завода в РФ раздали по 10 соток земли, Фото: "Автотор"

С этой целью холдинг выделил два участка земли площадью 300 гектаров в районе сел Холмогоровка и Люблино. Путем жеребьевки огороды разделили между 168 работниками завода, еще часть земель раздадут во второй половине мая.

Новые владельцы уже побывали на своих огородах. Участки готовы к посевным работам – земля вспахана и перекопана.

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"Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на "Автоторе" организовали продажу высококачественного семенного картофеля отечественного производства", – заявили в компании.

Никаких иномарок на заводе

В начале марта немецкий автоконцерн BMW остановил сотрудничество с холдингом в Калининграде из-за войны в Украине. На "Автоторе" уже два месяца не собирают машин и не поставляют продукцию на российский рынок.

Автоконцерн начал выпускать иномарки еще в 1997 году. Это был первый завод, где наладили сборку авто зарубежных брендов, в частности BMW, Kia и Hyundai. С тех пор с конвейера сошло больше 2,5 млн автомобилей.

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В связи с санкциями Запада против России и экономическим кризисом, предприятие не может работать. С 1 мая часть сотрудников отправили на 21 день в оплачиваемые отпуска. Всего на российском концерне трудоустроено около 3500 человек.

Компании выходят из РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, с агрессором прекратили сотрудничество десятки мировых гигантов в разных областях. Среди прочих, с российского рынка вышел немецкий Daimler Truck AG, занимавшийся изготовлением грузовиков и комплектующих в России.

Об остановке производства и продаж на территории России объявила шведская компания Volvo. Полностью вышли из рынка:

Шевроле;

Cadillac;

Форд;

Jaguar;

Mercedes;

Porsche;

Renault;

Scania;

Volkswagen и многие другие бренды.

В мае о продаже своих активов задумался австрийский Raiffeisen Bank International (RBI). Банк входит в десятку самых прибыльных финучреждений в России, но недавно получил предложение от бизнеса, над которым он рассуждает. Руководство банка с начала войны в Украине думает о выходе с российского рынка.

В то же время в ЕС презентовали шестой пакет санкций против агрессора. В этот раз страны Европы планируют нанести удар по нефтяному сектору и крупным банкам РФ, в частности от SWIFT намерены отключить Сбербанк. Российские же аналитики фиксируют существенное сокращение объемов переработки нефти ежемесячно. Рынок сбыта становится все меньше, а хранилища заполняются – такими темпами нефтепереработка в стране может остановиться вообще.