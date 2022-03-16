В предвкушении дефолта: российские обменники выставили заоблачный курс доллара

Российские обменники выставили заоблачный курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Агентство Bloomberg прогнозирует дефолт России уже сегодня, 16 марта, однако официальный курс рубля Центробанк установил на уровне всего 111 руб./доллар.

"Сегодня" рассказывают, какая реальная цена валюты в обменниках для россиян.

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На бирже заметных колебаний также пока не заметно, курс остается в пределах 108-111 рублей, но вот обменники уже отреагировали на новости о дефолте и взметнули курс до космических значений.

По данным специализированного российского сайта, с самого утра курс в некоторых обменниках достиг 236 рублей, а на черном рынке за 1 доллар просят 300 "деревянных".

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В других обменниках есть доллар и подешевле, однако найти и купить валюту по такой цене практически невозможно из-за очень высокого спроса.

Почему все ждут дефолта?

16 марта Россия обязана выплатить проценты по долларовым облигациям на 117 млн долл., но СМИ пишут о том, что правительство РФ решило не платить их в долларовом эквиваленте.

Именно поэтому Bloomberg прогнозирует три возможных сценария дефолта:

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РФ все же выплатит проценты в долларах и несколько оттянет долговой кризис, но инвесторы будут ждать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля. Если во второй раз долларов не наскребут, это станет датой возможного дефолта.

Если во второй раз долларов не наскребут, это станет датой возможного дефолта. Россия погасит долги в рублях, что большинство инвесторов сочтет дефолтом, поскольку эти облигации не предусматривают выплату в такой валюте.

поскольку эти облигации не предусматривают выплату в такой валюте. Россия вообще не будет платить по процентам, и тогда начнется 30-дневный льготный период. Агрессор должен будет заплатить до 15 апреля, и если этого не произойдет – наступит классический жесткий дефолт.

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