В Финляндии станет меньше товаров из РФ – какой важный продукт запретили импортировать

Финляндия ввела запрет на бензин из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Власти Финляндии запретили ввозить в страну российский бензин – в канистрах, банках, бутылках или любой другой таре.

Соответствующую информацию опубликовали на сайте финской таможенной службы.

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В связи с введенными санкциями Евросоюза ввозить топливо из России на территорию страны можно только в топливном баке автомобиля. Таким образом россияне не смогут ввозить канистры с бензином в страну, а жителям Ленинградской, Мурманской областей или Карелии не удастся нажиться на продаже дешевого горючего.

"Топливный туризм" не удастся

До недавнего времени без пошлины в Финляндию разрешали ввозить до 10 литров топлива в канистре, с условием, что его тип совпадает с тем, что в бензобаке. Однако в мае стоимость автомобильного топлива в стране выросла: в среднем, литр бензина стоит 2,55 евро (79,41 грн), дизеля – 2,39 евро (74,42 грн), а СПГ – 1,99 евро (61, 97 грн).

Финны также планируют усилить пограничный контроль, учитывая активность российских войск в Украине и планы по вступлению в НАТО. Вдоль всей границы с РФ хотят выстроить защитные барьеры.

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Эстония отказалась от импорта из РФ

В Эстонии поддержали санкции Евросоюза и уже подготовили соответствующие изменения внутри страны. Они предполагают, что с 10 июля не будут покупаться товары, изготовленные или экспортируемые из России.

Перечень достаточно большой, и цель снизить доходы агрессора, которые тот направляет на войну в Украине. Среди главных запретов – ввоз в страну российского алкоголя с содержанием спирта до 80% – это пиво, вино, водка, виски и другие напитки.

В список попали также древесина и изделия из нее, мебель, икра и ее заменители, раки, этиловый спирт, разнообразные химикаты, двигатели, пассажирские суда, серебро и многое другое.

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Ограничения касаются не только предпринимателей, но и обычных пассажиров, которые доставляют до 10 литров пива или 125 граммов икры из России. Впервые за нарушение предусмотрено предупреждение, но за повторение ситуации могут быть привлечены к ответственности в суде, и такого человека не пропустят через границу. Не разрешается также вывозить из Эстонии в РФ предметы роскоши, например технику стоимостью от 750 евро.

"Сегодня" раньше рассказывали, как в РФ снова будут наживаться на россиянах, и писали о главных мошеннические схемы с горючим в Украине, которых следует остерегаться водителям.