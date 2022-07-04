В "Дії" появится еще одна услуга – что можно будет проверить через QR-код

В "Дії" появится возможность проверять документы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В приложении государственных услуг "Дія" скоро можно будет проверить нотариальные документы на подлинность.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что Правительство недавно приняло новое постановление, которое позволит добавить в приложение нотариальные документы.

"Первой станет возможность проверить подлинность нотариальных документов через QR-код. Минцифры уже работают над запуском этой опции", – говорится в сообщении.

Новые документы в "Дії"

4 июля Министерство цифровой трансформации анонсировало новую услугу в приложении, которая работает в тестовом режиме.

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В скором времени для пользователей станут доступными пенсионное удостоверение и вид на временное или постоянное проживание, а уже сейчас каждый желающий может принять участие в бета-тестировании.

Сейчас цифровые документы еще в стадии разработки, и каждый желающий протестировать новые документы может зарегистрироваться на портале по ссылке. При регистрации необходимо указать данные о том, какую услугу пользователь хочет испытать и добавить некоторые документы, а именно:

вид в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года;

банковский счет для авторизации в "Дії" через BankID, а также смартфон с NFC.

"Сегодня" раньше писали, какую услугу для украинцев упростили на портале и рассказывали, как растаможить свой автомобиль с помощью "Дії".