У "Дії" з'явиться ще одна послуга – що можна буде перевірити через QR-код

У "Дії" з'явиться можливість перевіряти документи / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
У застосунку державних послуг "Дія" незабаром можна буде перевірити нотаріальні документи на справжність.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що Уряд нещодавно прийняв нову постанову, яка дозволить додати у застосунок нотаріальні документи.
"Першою стане можливість перевірити справжність нотаріальних документів через QR-код. Мінцифри вже працює над запуском цієї опції", – йдеться у повідомленні.
Нові документи в "Дії"
4 липня Міністерство цифрової трансформації анонсувало нову послугу у застосунку, яка наразі працює у тестовому режимі.
Незабаром для користувачів стануть доступними пенсійне посвідчення та посвідка на тимчасове або постійне проживання, а вже зараз кожен охочій може взяти участь у бета-тестування.
Наразі цифрові документи ще у стадії розробки, і кожен, хто бажає протестувати нові документи, може зареєструватися на порталі за посиланням. Під час реєстрації потрібно вказати дані про те, яку саме послугу користувач хоче випробувати і додати деякі документи, а саме:
- посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року;
- банківський рахунок для авторизації в "Дії" через BankID, а також смартфон із NFC.
"Сьогодні" раніше писали, яку послугу для українців спростили на порталі і розповідали, як розмитнити свою автівку за допомогою "Дії".