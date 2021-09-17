В 65 городах по всему миру планируют открыть сеть летающих такси

Hyundai и Urban-Air Port планирует создать сеть летающих такси / Фото: Bloomberg
Компания Hyundai и Urban-Air Port в ближайшие пять лет планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси. Первая станция может открыться в 2022 году.
Об этом сообщает Bloomberg.
Urban-Air Port заявляет, что это единственная компания, специализирующаяся исключительно на построении сетей для управления летающими такси и грузовыми дронами.
"Сектор стремительно растет, и мы знаем, что будущее с электрическими летательными аппаратами и дронами в городах скоро станет реальностью, но этого не произойдет, если у нас нет инфраструктуры на земле и в воздухе", – говорит основатель Urban-Air Port Рики Сандху.
Где планируют создать станции
- Великобритания;
- США;
- Франция;
- Германия;
- Скандинавия;
- Австралия;
- Южная Корея;
- Юго-Восточная Азия.
Первую станцию хотят открыть в Ковентри, Англия.
Такси будут заряжаться с помощью водородных топливных элементов. Транспорт сможет развозить людей и в густонаселённых городских районах, а также в более отдалённых местах.
В Украине задумались над тем, чтобы перейти на электрокары
Меньше, чем через 10 лет вы не сможете купить ни старых, ни новых бензиновых и дизельных автомобилей из-за границы. Вместо них будут электромобили. Экологичность – их основное преимущество.
По закону и Соглашению об ассоциации с ЕС до 2030 года Украина обязана уменьшить выбросы в области транспорта на треть. Но старых бензиновых и дизельных автомобилей – никто не будет запрещать.
- Как мы писали ранее, в июле в Украине зарегистрировали рекордное количество авто, ввезенных из-за границы. Только за последний месяц 54,5 тысячи поддержанных иномарок получили украинские номера.
- А вот в Украине за июнь произвели 745 единиц автомобильного транспорта. Это почти на четверть меньше, чем за май-2021, зато на 122% больше, чем за июнь прошлого года.
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