В 65 городах по всему миру планируют открыть сеть летающих такси

Hyundai и Urban-Air Port планирует создать сеть летающих такси / Фото: Bloomberg

Компания Hyundai и Urban-Air Port в ближайшие пять лет планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси. Первая станция может открыться в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Urban-Air Port заявляет, что это единственная компания, специализирующаяся исключительно на построении сетей для управления летающими такси и грузовыми дронами.

"Сектор стремительно растет, и мы знаем, что будущее с электрическими летательными аппаратами и дронами в городах скоро станет реальностью, но этого не произойдет, если у нас нет инфраструктуры на земле и в воздухе", – говорит основатель Urban-Air Port Рики Сандху.

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Где планируют создать станции

Великобритания;

США;

Франция;

Германия;

Скандинавия;

Австралия;

Южная Корея;

Юго-Восточная Азия.

Первую станцию хотят открыть в Ковентри, Англия.

Такси будут заряжаться с помощью водородных топливных элементов. Транспорт сможет развозить людей и в густонаселённых городских районах, а также в более отдалённых местах.

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