У 65 містах по всьому світу планують відкрити мережу літаючих таксі

Hyundai и Urban-Air Port планує створити мережу літаючих таксі / Фото: Bloomberg
Компанія Hyundai і Urban-Air Port в найближчі п'ять років планує створити мережу з більш ніж 200 літаючих таксі . Перша станція може відкритися в 2022 році.
Про це повідомляє Bloomberg.
Urban-Air Port заявляє, що це єдина компанія, що спеціалізується виключно на побудові мереж для управління літаючими таксі і вантажними дронами.
"Сектор стрімко зростає, і ми знаємо, що майбутнє з електричними літальними апаратами і дронами в містах скоро стане реальністю, але цього не станеться, якщо у нас немає інфраструктури на землі і в повітрі", – каже засновник Urban-Air Port Ріки Сандхі.
Де планують створити станції
- Велика Британія;
- США;
- Франція;
- Німеччина;
- Скандинавія;
- Австралія;
- Південна Корея;
- Південно-Східна Азія.
Першу станцію хочуть відкрити в Ковентрі, Англія.
Таксі будуть заряджатися за допомогою водневих паливних елементів. Транспорт зможе розвозити людей і в густонаселених міських районах, а також в більш віддалених місцях.
В Україні задумалися над тим, щоб перейти на електрокари
Менше, ніж через 10 років ви не зможете купити ні старих, ні нових бензинових і дизельних автомобілів з-за кордону. Замість них будуть електромобілі. Екологічність – їх основна перевага.
Згідно із законом та Угоди про асоціацію з ЄС до 2030 року Україна зобов'язана зменшити викиди в галузі транспорту на третину. Але старих бензинових і дизельних автомобілів – ніхто не заборонятиме.
- Як ми писали раніше, в липні в Україні зареєстрували рекордну кількість авто , ввезених з-за кордону. Тільки за останній місяць 54,5 тисячі підтриманих іномарок отримали українські номери.
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