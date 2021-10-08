Увеличение бюджета 2022 года и сезонное подорожание продуктов – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Бюджет увеличили на 40 млрд, а подорожали овощи "борщевого набора" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в очередной раз подорожали продукты, а Верховная Рада на 40 млрд грн увеличила госбюджет на 2022 год. Кроме того, журналисты обнародовали скандальное расследование "Схем" из-за которого на них напал глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

Рада увеличила бюджет

Верховная Рада Украины увеличила бюджет 2022 года на 40 млрд грн. Соответствующий законопроект №6052 приняли народные депутаты на очередном заседании 8 октября.

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Поддержали такое решение 256 народных избранников. Дополнительные поступления в основном направлены на субсидии, вооруженные силы и дороги.

Увеличение бюджета с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн стало возможным благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

Расследование об Укрэксимбанке

"Схемы" расследовали многомиллионный кредит, который государственный банк в апреле 2021 года выдал компаниям "Оптовая сеть 2011" и "Славиан". Владельцами этих компаний является бизнесмен Сергей Брюховецкий, который был депутатом Горловского горсовета от "Партии регионов". 60 миллионов кредита выдали на покупку скандального ТРЦ Sky Mall.

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Брюховецкий также владеет компанией "Спец-Реммаш" в оккупированной Горловке. Компания платит налоги в "бюджет ДНР". Она заплатила за семь месяцев 2021 года минимум 3,5 миллиона рублей (примерно 1,4 миллиона гривен).

Мецгер заявил, что госбанк ничего не нарушил, ведь у Укрэксимбанка есть все документы, которые в любой момент могут проверить правоохранительные органы.

Цена на газ в Европе

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что пока потребности в срочной сертификации "Северного потока-2" нет.

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Так он ответил на заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что быстрая сертификация и запуск "Северного потока-2" позволит сбить цены на газ в Европе.

По словам Макогона, существуют и альтернативные пути снижения цены на газ в Европе, например предоставление права любому российскому добытчику свободно экспортировать газ в ЕС.

Сезонное подорожание продуктов

В сентябре 2021 года цена на подсолнечное масло и сахар почти не изменилась. Более того, сахар даже снизился на 2%. Теперь 1 кг сахара стоит около 27,60 грн, а подсолнечное масло – 68,50 грн за один литр.

Но, ощутимо выросли цены на различные виды мяса. По состоянию на начало октября, по сравнению с началом сентября, увеличились розничные цены на говядину – выросли на 12% (около 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) и свинину на 4% (122,20 грн/кг).

Овощи "борщевого набора", также, выросли. На капусту белокочанную выросла стоимость на 19% до 7,05 грн, цена свеклы – на 14% до 7,30 грн/кг, лука – на 12% до 9,05 грн/кг, картофеля – на 9% до 11,45 грн/кг.

Розничная цена на яблоки снизилась на 23%, и на начало октября составляет около 11,90 грн/кг.

Сезонность повлияла и на цены на куриные яйца, в течение сентября она выросла на 8% и составляет около 35,20 грн за 10 штук.

Украина отсоединится от российской энергосистемы

Вскоре Украина присоединится к европейской энергетической системе, синхронизация с энергосистемой ENTSO-E запланирована на 2023 год.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, это является одним из главных проектов для украинской энергетики.

Он также сообщил, что этой зимой Украина должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме, а к концу 2022 войти в параллельную работу с европейской энергосистемой.