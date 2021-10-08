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Украинцев ждет сезонное подорожание продуктов. Сколько будем платить

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
8 октября, 13:54
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Цены на овощи и мясо значительно выросли, а вот на сахар снизились на 2%
Для определенной категории товаров характерен сезонный рост цен
Для определенной категории товаров характерен сезонный рост цен / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с каждым днем дорожают продукты. После повышения цен на сахар и подсолнечное масло, выросла стоимость мяса, овощей и других продуктов.

Об этом сообщают "Комментарии".

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Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин пояснила, что в сентябре 2021 года цена на подсолнечное масло и сахар почти не изменилась. Более того, сахар даже снизился на 2%. Теперь 1 кг сахара стоит около 27,60 грн, а подсолнечное масло – 68,50 грн за 1 литр. А ожидания хороших урожаев на семена подсолнечника и сахарной свеклы дает основания для стабилизации цены.

"В течение сентября 2021 ощутимо выросли цены на различные виды мяса. По состоянию на начало октября, по сравнению с началом сентября, увеличились розничные цены на говядину – выросли на 12% (около 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) и свинину на 4% (122,20 грн/кг)", – говорит Светлана Литвин.

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По ее словам, основной причиной такого роста стало сокращение поголовья крупного рогатого скота (КРС), свиней и птицы из-за значительного подорожания зерновых культур и кормов.

Кроме того, для определенной категории существуют сезонный рост цен. Например, для овощей "борщевого набора". Это связано с окончанием сбора урожая. На капусту белокочанную выросла стоимость на 19% до 7,05 грн, цена свеклы – на 14% до 7,30 грн/кг, лука – на 12% до 9,05 грн/кг, картофеля – на 9% до 11,45 грн/кг.

Сезонность повлияла и на цены на куриные яйца, в течение сентября она выросла на 8% и составляет около 35,20 грн за 10 штук.

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"Именно из-за фактора сезонности также изменяются цены на яблоки и яйца. За последние месяцы розничная цена на яблоки снизилась на 23%, и на начало октября составляет около 11,90 грн/кг. Сейчас наблюдается максимальное предложение яблок благодаря разгару сбора урожая, поэтому на прилавки попадают в достаточном количестве яблоки по невысокой цене, которые не пригодны к длительному хранению или у производителей нет возможности их хранить, что и привело к снижению цены", – объясняет Светлана Литвин.

Ранее мы писали, что в Украине ожидается удорожание различных продуктов питания из-за сезонного фактора, газового кризиса и инфляции.

Могут вырасти цены на некоторые виды мяса, крупы и хлеб, а некоторые фрукты и овощи наоборот – подешевеют.

"Сегодня" с экспертом также разбирались, будет ли в Украине резкое подорожания гречневой крупы.

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