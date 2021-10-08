Сможет ли сертификация "Северного потока-2" снизить цены на газ в Европе

"Северный поток-2" снизит цены на газ? Глава Оператора ГТС ответил российскому вице-премьеру

Как "Северный поток-2" повлияет на цены на газ в Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что пока потребности в срочной сертификации "Северного потока-2" нет.

Про это Макогон написал на личной странице в Facebook.

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Так Макогон ответил на заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что быстрая сертификация и запуск "Северного потока-2" позволит сбить цены на газу Европе.

По словам Макогона, существуют и альтернативные пути снижения цены на газ в Европе, например предоставление права любому российскому добытчику свободно экспортировать газ в ЕС.

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"Украина ежедневно предлагает для транзита газа дополнительные мощности в объеме 77 млн в сутки, а при необходимости может суммарно осуществлять транзит до 250 млн в сутки. Поэтому необходимости для срочного запуска "Северного потока-2" не существует", – написал глава Оператора ГТС.

Также, по мнению Макогона, запуск торгов на платформе "Газпрома" с точкой поставки на границе Украина-РФ позволила бы европейским трейдерам самостоятельно транспортировать дополнительные объемы голубого топлива через территорию Украины.

"Решение есть, но должно еще и быть желание", – резюмировал Макогон.

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Причины газового кризиса в Европе

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались в том, какие действительно причины газового кризиса в Европе.

Экономист Алексей Кущ уверяет, что "Северный поток-2" не имеет никакого отношения к взлету и падению цен на газ в Европе.

Ведь в случае его запуска газ по нему будут поставлять в рамках долгосрочных контрактов, а не на спотовые площадки.

Зато Главный консультант внешнеэкономической политики Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что хотя "Северный поток-2" и не даст дополнительные объемы газа на свободном рынке, Россия использует его как элемент давления.

Для того, чтобы как можно быстрее пройти сертификацию и обойти европейские нормы РФ всячески давит на Евросоюз.