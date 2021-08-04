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"Укрзализныця" ввела еще один дополнительный поезд в южном направлении

4 августа, 15:21

Ксения Кадушкина

Количество вагонов уже на имеющихся рейсах в западном направлении будет увеличено

"Укрзализныця" добавила еще один поезд. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

АТ "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 110/109 "Львов-Херсон", который начнет курсировать уже с 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Расписание дополнительного рейса:

Что еще

Железнодорожная компания также расширит количество вагонов уже на имеющихся рейсах в западном направлении. Кроме того, дополнительные вагоны появятся и в составах, которые курсируют из Киева в Ужгород.

С 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев – Вена.

Менее недели назад, 30 июля, "Укрзализныця" ввела четыре дополнительных поезда в южном направлении. Два из них – в Одессу и еще два – в Запорожье:

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Напомним, компания упростила правила покупки льготных билетов для украинцев с инвалидностью в системе онлайн-бронирования. Теперь достаточно просто предоставить скан-копии документов. Раньше для этого приходилось регистрироваться через орган социальной защиты населения.

Тем временем, СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци". В случае необходимости примут кардинальные, в том числе кадровые, решения.

О других последних событиях можно узнать в новостях "Сегодня":

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