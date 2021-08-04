"Укрзалізниця" ввела ще один додатковий поїзд у південному напрямку

Кількість вагонів вже на наявних рейсах у західному напрямку буде збільшено

"Укрзалізниця" додала ще один потяг. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

АТ "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд № 110/109 "Львів-Херсон", який почне курсувати вже з 4 серпня. Про це повідомила пресслужба компанії.

Розклад додаткового рейсу:

Зі Львова поїзд відправлятиметься по парних числах о 16:21 і прибуватиме в Херсон о 11:42.

У зворотному напрямку склад курсуватиме по непарних числах: о 12:40 відправлятися з Херсона і прибуватиме до Львова о 08:38.

Що ще

Залізнична компанія також розширить кількість вагонів вже на наявних рейсах у західному напрямку. Крім того, додаткові вагони з'являться і в поїздах, які курсують із Києва в Ужгород.

З 5 серпня буде подвоєно кількість безпересадочних вагонів у напрямку Київ – Відень.

Менше тижня тому, 30 липня, "Укрзалізниця" ввела чотири додаткових поїзди в південному напрямку. Два з них – в Одесу і ще два – в Запоріжжя:

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Поїзд № 258/257 Львів – Одеса відправлятиметься зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30. У зворотному напрямку – з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00; Поїзд № 242/241 Одеса – Харків: з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Назад – 6, 8, 16, 18, 20, 26 і 28 серпня о 17:36; Поїзд № 246/245 Запоріжжя – Одеса: із Запоріжжя 5, 15 і 25 серпня о 4:20; Поїзд № 209 Харків – Запоріжжя: з Харкова буде відправлятися 11, 23 і 31 серпня о 1:40.

Нагадаємо, компанія спростила правила купівлі пільгових квитків для українців із інвалідністю в системі онлайн-бронювання. Тепер досить просто надати скан-копії документів. Раніше для цього доводилося реєструватися через орган соціального захисту населення.

Тим часом, РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету міністріврозібратися зі станом справ "Укрзалізниці". У разі необхідності візьмуть кардинальні, в тому числі кадрові, рішення.

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