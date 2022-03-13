"Укрзализныця" временно вводит стабильный график движения поездов – расписание

График движения до 27 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" вводит стабильный график курсирования поездов до момента перехода на летнее время, который состоится 27 марта.

Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.

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Также отмечается, что при необходимости каждый день будут назначаться эвакуационные рейсы дополнительно.

Итак, до 27 марта поезда будут курсировать по следующему графику по станции Киев:

1:36 – №17/18 Ужгород – Харьков-Пасс;

1:36 – №15/16 Рахов – Харьков-Пасс;

2:30 – №21/22 Трускавец – Харьков-Пасс;

3:42 №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец;

4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчуг;

4:01 – №149/150 Черновцы – Полтава Юг;

5:40 – №114/113 Львов – Лиман;

5:40 – №142/141 Львов – Лиман;

8:00 – №705 Дарница – Львов;

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорск;

13:09 – №114/113 Лиман – Львов;

13:09 – №142/141 Лиман – Львов;

14:07 – №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск;

14:25 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский;

14:25 – №757/758 Киев-Пасс – Могилев-Подольский;

15:02 – №55/56 Киев-Пасс – Рахов;

17:07 – №743 Дарница – Львов;

17:09 – №13/14 Киев-Пасс – Солотвино;

17:42 – №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий;

17:42 – №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг;

18:30 – №81/82 Киев-Пасс – Ужгород;

19:06 – №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск;

19:13 – №67/68 Киев-Пасс – Варшава;

19:48 – №95/96 Киев-Пасс – Рахов;

20:12 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец;

20:21 – №57/59 Киев-Пасс – Ворохта;

20:21 – №60/58 Киев-Пасс – Чоп;

21:07 – №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1;

21:08 – №29/30 Киев-Пасс – Ужгород;

21:15 – №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная;

21:22 – №98/97 Киев-Пасс – Ковель;

21:28 – №76/75 Киев-Пас – Кривой Рог-Главный;

21:33 – №130/129 Кременчуг – Ворохта;

21:33 – №149/159 Полтава Юг – Черновцы;

21:50 №15/16 Харьков-Пас. – Рахов;

21:50 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород;

22:22 – №7/8 Киев-Пасс – Черновцы;

22:27 – №45/46 Краматорск – Ужгород;

22:37 – №91/92 Киев-Пасс – Львов;

22:49 – №138/137 Хмельницкий – Лиман;

23:46 – №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий.

По станции Харьков:

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3:46 – №114/113 Лиман – Львов;

3:46 – №142/141 Лиман – Львов;

5:40 – №114/113 Львов – Лиман;

12:06 – №45/46 Краматорск – Ужгород;

15:09 №15/16 Харьков-Пас. – Рахов;

15:09 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород;

19:27 №795/796 Харьков-Пас. – Днепр;

20:15 №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец;

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницкий;

21:08 – №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск;

21:43 №8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная;

22:11 – №90/89 Краматорск – Одесса-Главная.

По станции Одесса:

14:15 – №25/26 Одесса-Главная – Рахов;

18:13 – №78/77 Одесса-Главная – Ковель;

18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;

20:49 – №136/135 Одесса-Главная – Черновцы;

21:31 – №12/11 Одесса-Главная – Львов;

22:03 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс;

22:25 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

По станции Винница:

0:23 – №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная;

2:33 – №771/772 Киев-Пасс – Хмельницкий;

3:52 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс;

4:32 – №49/50 Трускавец – Киев-Пасс;

9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницкий;

17:15 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский;

19:38 – №138/137 Хмельницкий – Лиман;

23:14 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец.

По станции Днепр:

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4:45 – №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1;

5:37 – №86/85 Львов – Запорожье-1;

5:37 – №88/87 Ковель – Запорожье-1;

6:23 – №795/796 Днепр – Харьков-Пасс;

14:26 – №42/41 Днепр – Трускавец;

16:34 №44717 Запорожье-1 – Рахов;

17:49 – №86/85 Запорожье-1 – Львов;

17:49 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель;

23:11 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пас.

По станции Запорожье:

12:20 – №120/119 Запорожье-1 – Львов;

14:45 №44717 Запорожье-1 – Рахов;

16:05 – №86/85 Запорожье-1 – Львов;

16:05 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель;

21:38 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пас.

По станции Полтава:

6:03 – №90/89 Одесса-Главная – Краматорск№

6:03 – №17/18 Ужгород – Харьков-Пасс;

6:03 – №15/16 Рахов – Харьков-Пасс;

7:27 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс;

8:33 – №1/2 Ивано-Франковск – Краматорск;

15:21 – №149/159 Полтава Юг – Черновцы;

17:20 №15/16 Харьков-Пас. – Рахов;

17:20 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород;

23:20 – №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск;

23:42 – №8/7 Харьков-Пасс. – Одесса-Главная;

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницкий.

Обратите внимание, что все эвакуационные рейсы в направлении Западной Украины или для пересечения границы с той стороны – бесплатные.

Билеты в обратную сторону нужно покупать, и они уже есть в продаже.

Эвакуация домашних питомцев

В связи с действием в стране военного положения "Укрзализныця" упростила правила перевозки животных в поезде.

Для этого ваша кошка или собака должна быть в переноске для транспортировки, у нее должен быть ветеринарный паспорт.

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