Стоит запастись бензином? Что происходит с ценами на топливо в Украине

Топливо остается важнейшим стратегическим ресурсом, а особенно во время действия военного положения.
"Сегодня" рассказывают, сколько сейчас стоит топливо и что будет с ценами дальше.
Стоимость топлива на заправках OKKO и WOG:
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- А-95+ – 38,99 грн;
- А-95 – 36,75 грн;
- А-92 – 35,99 грн;
- ДТ – 35,99 грн;
- газ — 19,64 грн.
Цена на АЗС "Укрнефть":
- А-95+ – 35,50 грн;
- А-95 – 35,00 грн;
- А-92 – 34,00 грн;
- ДТ – 34,00 грн;
- газ —18,01 грн.
Цена на АЗС KLO:
- А-95+ – 36,59 грн;
- А-95 – 36,29 грн;
- А-92 – 35,68 грн;
- ДТ – 35,59 грн;
- газ — 19,48 грн.
Цена на АЗС UPG:
- А-95+ – 38,09 грн;
- А-95 – 35,70 грн;
- А-92 – 34,90 грн;
- ДТ – 33,90 грн;
- газ — 19,01 грн.
Что будет с ценами?
Не смотря на то, что Украина отказалась от белорусского и российского импорта и имеет проблемы с поставками топлива, крупные сети АЗС соблюдают предельные цены на топливо.
Сейчас трейдеры наращивают поставки нефтепродуктов из других стран, например Польши, Венгрии, Румынии, однако что будет с ценами на бензин эксперты пока не могут спрогнозировать точно.
Аналитик компании "Нефтерынок" Александр Сиренко прогнозирует постепенное удорожание автогаза из-за трудностей с доставкой.
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