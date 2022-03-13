"Укрзалізниця" тимчасово запроваджує стабільний графік руху поїздів – розклад

Графік руху до 27 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" запроваджує стабільний графік курсування потягів до моменту переходу на літній час, який відбудеться 27 березня.
Про це компанія повідомила у своїх соціальних мережах.
Також зазначається, що за потреби щодня будуть призначатися евакуаційні рейси додатково.
Отже, до 27 березня потяги курсуватимуть за наступним графіком по станції Київ:
- 1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас;
- 1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас;
- 2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас;
- 3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець;
- 4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук;
- 4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд;
- 5:40 – №114/113 Львів – Лиман;
- 5:40 – №142/141 Львів – Лиман;
- 8:00 – №705 Дарниця – Львів;
- 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ;
- 13:09 – №114/113 Лиман – Львів;
- 13:09 – №142/141 Лиман – Львів;
- 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ;
- 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський;
- 14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський;
- 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів;
- 17:07 – №743 Дарниця – Львів;
- 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино;
- 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький;
- 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук;
- 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород;
- 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ;
- 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава;
- 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів;
- 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець;
- 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта;
- 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп;
- 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1;
- 21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород;
- 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна;
- 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель;
- 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний;
- 21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта;
- 21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці;
- 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів;
- 21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород;
- 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці;
- 22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;
- 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів;
- 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман;
- 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький.
По станції Харків:
- 3:46 – №114/113 Лиман – Львів;
- 3:46 – №142/141 Лиман – Львів;
- 5:40 – №114/113 Львів – Лиман;
- 12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;
- 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів;
- 15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород;
- 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро;
- 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець;
- 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький;
- 21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ;
- 21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна;
- 22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна.
По станції Одеса:
- 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів;
- 18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель;
- 18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль;
- 20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці;
- 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів;
- 22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас;
- 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
По станції Вінниця:
- 0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна;
- 2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький;
- 3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас;
- 4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас;
- 9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький;
- 17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський;
- 19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман;
- 23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець.
По станції Дніпро:
- 4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1;
- 5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1;
- 5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1;
- 6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас;
- 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець;
- 16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів;
- 17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів;
- 17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель;
- 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.
По станції Запоріжжя:
- 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів;
- 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів;
- 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель;
- 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.
По станції Полтава:
- 6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ№
- 6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас;
- 6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас;
- 7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас;
- 8:33 – №1/2 Івано-Франківськ – Краматорськ;
- 15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці;
- 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів;
- 17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород;
- 23:20 – №1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ;
- 23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна;
- 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький.
Зауважте, що всі евакуаційні рейси в напрямку Західної України або для перетину кордону з того боку – безкоштовні.
Квитки у зворотній бік потрібно купувати і вони вже є у продажу.
Евакуація домашніх улюбленців
У зв’язку з дією в країні воєнного стану "Укрзалізниця" спростила правила перевезення тварин у потягу.
Для цього ваша кішка чи собака має бути у переносці для транспортування, в неї також має бути ветеринарний паспорт.
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