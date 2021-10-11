"Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу: куда можно поехать

Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.

Об этом напомнили в пресс-службе компании.

Реклама

Сейчас украинцы могут путешествовать в:

Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;

Словакию: Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисой;

Польшу: Киев – Перемышль;

Молдову: Одесса – Кишинев.

Отметим, что после полуторагодовалого перерыва, 10 октября, отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев – Перемышль.

Реклама

Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах и на сайте "Укрзализныци".

Читайте также: