Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу: куда можно поехать

Виктория Барановская
11 октября, 14:26
Сейчас украинцы могут путешествовать в пять европейских стран

Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.

Об этом напомнили в пресс-службе компании.

Реклама

Сейчас украинцы могут путешествовать в:

  • Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;
  • Словакию: Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисой;
  • Польшу: Киев – Перемышль;
  • Молдову: Одесса – Кишинев.

Читайте также:

Отметим, что после полуторагодовалого перерыва, 10 октября, отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев – Перемышль.

Реклама

Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах и на сайте "Укрзализныци".

Читайте также:

Реклама

Реклама