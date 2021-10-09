"Укрзалізниця" запустила додаткові потяги на свята: список рейсів

На святкових вихідних поїзд № 779/780 Суми – Київ продовжить маршрут до Вінниці

До Дня захисників і захисниць України запустять додаткові рейси / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запускає 15 додаткових поїздів до Дня захисників і захисниць України з 12 по 18 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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У західному напрямку з'явиться 6 додаткових поїздів:

№217/218 Київ-Рахів (відправлення з Києва 13 і 16 жовтня, з Рахова – 14 і 17 жовтня);

№239/207 Київ-Ужгород (з Києва 13 і 16 жовтня, з Ужгорода – 14 і 17 жовтня);

№202/201 Ковель-Київ (з Ковеля 12 і 17 жовтня, з Києва – 13 та 18 жовтня);

№235/236 Київ-Ужгород (з Києва 13 і 16 жовтня, з Ужгорода – 15 і 17 жовтня);

№250/249 Чернівці-Київ (з Чернівців 12 і 17 жовтня, з Києва – 13 та 18 жовтня);

№207/229 Київ – Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода – 17 жовтня).

У східному напрямку призначили лише два додаткових поїзди: №254/253 Київ – Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя – 17 жовтня) і №124/123 Київ – Костянтинівка (з Києва 13 і 16 жовтня, з Костянтинівки – 14 і 17 жовтня).

У південному напрямку призначено 4 додаткових поїзда:

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№298/297 Миколаїв – Київ (з Миколаєва 12 і 17 жовтня, з Києва – 13 жовтня);

№204/203 Одеса – Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва – 13 жовтня);

№298/297 Київ – Херсон (з Києва 18 жовтня);

№268/203 Одеса – Київ (з Одеси 17 жовтня).

Ще три поїзди будуть пов'язувати міста-мільйонники: №168/167 Львів – Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня); №241/242 Харків – Одеса (відправлення з Харкова 13 і 16 жовтня, з Одеси – 14 і 17 жовтня); №211/212 Харків – Львів (з Харкова 13 і 16 жовтня, зі Львова – 14 і 17 жовтня).

З'являться і додаткові рейси поїздів:

№26/25 Одеса – Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси і 16 жовтня з Івано-Франківська);

№136/135 Чернівці – Одеса (з Чернівців 12, 14 і 16 жовтня, з Одеси 13, 15 і 17 жовтня).

А поїзд № 779/780 Суми – Київ продовжить маршрут до Вінниці (відправлення поїзда туди і назад 14 жовтня).

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