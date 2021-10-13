"Укрзализныця" не пустит в поезд без прививки, а Украина ожидает новый транш от МВФ – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Проводники будут проверять данные о вакцинации, а деньги от МВФ поступят в октябре-декабре / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина до конца года может получить новый транш от МВФ, а в Кремле назвали два условия, при которых Россия готова увеличить транзит газа через территорию Украины.

Транш от МВФ

Украина может получить транш МВФ в размере около 1,4 млрд долл. в течение октября-декабря 2021 года. Аналитики J.P. Morgan считают, что транш Украина получит в четвертом квартале текущего года, а также отмечают, что возможный диапазон этой суммы от 1 до 1,5 млрд долл. Однако отмечается, что в результате получения Украиной 2,7 млрд долл. по распределению SDR МВФ может уменьшить эту сумму.

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В Кремле заговорили о транзите газа через Украину

В Кремле заявили, что Россия готова увеличить транзит газа через территорию Украины, но при двух условиях.

По словам пресс-секретаря Путина, главным адресатом Украины для решения вопроса о сохранении транзита являются европейские покупатели, которые могут заключить с "Газпромом" новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в природном газе. Киев, в свою очередь, должен предложить конкурентные условия транзита.

Украина будет вместе с ЕС противодействовать "Северному потоку – 2"

Украина и Европейский Союз готовы вместе противодействовать использованию газа в качестве энергетического оружия.

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По словам главы МИД, лидеры Украины и ЕС обсудили вопросы энергетической безопасности. Брюссель наконец откликнулся на призыв официальных консультаций относительно изменений газотранспортной инфраструктуры.

По мнению министра, это предоставляет новые возможности для противодействия угрозам от российского газопровода "Северный поток – 2".

Невакцинированных не будут пускать в поезда

Украинцы с 21 октября не смогут свободно путешествовать по территории Украины поездом, автобусом или самолетом. Ограничения введут только для тех, кто не сделал прививку от коронавируса.

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На данном этапе при посадке в поезд каждый проводник проверяет билет и паспорт. Теперь же добавится проверка документа, подтверждающего вакцинацию, или же теста на коронавирус.

В "Интерсити" обычно проверяют документы чуть позже, когда все пассажиры уже в поезде. Однако "Укрзализныця" частично изменит механизм.

Сотрудники "Укрпочты" требуют компенсацию

Сотрудники "Укрпочты" требуют, чтобы им выплатили миллиард евро за якобы принудительную вакцинацию от коронавируса, в случае возникновения побочных эффектов.

В письмах к руководству сотрудники АО "Укрпочта" требуют гарантировать выплату компенсации в размере 1 млрд евро в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от COVID-19.

Автор письма считает принудительную вакцинацию недопустимой и называет шантажом заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы без прививки.