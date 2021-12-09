"Укрзализныця" меняет стоимость услуг: сколько будем платить за билеты в 2022 году

Как изменится стоимость билетов в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" изменит комиссионный сбор при покупке, возврате или бронировании билета, а также незначительно повысит их стоимость.

О своих планах сообщила пресс-служба компании в четверг, 9 декабря.

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Уже с 10 декабря комиссионный сбор вырастет до 30 грн с 22 грн, а стоимость билетов в среднем вырастет на 3%.

Таким образом, комиссионный сбор будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев – аэропорт Борисполь, поэтому с 10 декабря они будут стоить 100 грн.

В пресс-службе отмечают, что такой незначительный рост даст "Укрзализныце" около 6 млн грн дополнительного дохода ежемесячно. Деньги обещали направить на усовершенствование систем продаж и другое развитие компании.

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В 2022 году не планируется никаких повышений стоимости билетов на пассажирские перевозки, заверили в компании.

Однако с Нового года компания хочет предложить новый подход к формированию цен на билеты, который будет более гибким и будет зависеть от разных факторов, в том числе популярности выбранного направления.

По мнению представителей "Укрзализныци", это позволит пассажирам сэкономить средства, если они будут планировать поездку заранее.

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А вот размер комиссионного сбора на бронирование билетов для групповых заказов будет уменьшен, для взрослого пассажира он составит 50 грн и 35 грн для несовершеннолетних.

Такой размер сбора действует только при бронировании билетов для более 30 человек одновременно. Ранее размер комиссионного сбора составлял 80 грн для взрослых и 40 грн для детей.

Нововведение "Укрзализныци"

С 26 ноября "Укрзализныця" упростила покупку некоторых видов билетов, а именно на региональные поезда.

Теперь не нужно менять в кассе бланки заказов, а можно сразу купить проездные документы на поезда "800-й нумерации".

Ранее, покупая билеты на такие поезда онлайн, пассажиры вынуждены менять эти посадочные документы в кассе, чтобы они давали право на проезд.

"Сегодня" также рассказывали, что "Укрзализныця" добавила два новых поезда из Львова в Польшу, и писали, что "Укрзалізниця" добавляет еще один рейс к популярному зимнему курорту.