"Укрпочта" снова работает с Joom – что доступно украинцам

Украинцы смогут пользоваться доставкой из Joom / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все маркетплейсы временно приостановили доставку в наше государство. Joom стал одним из первых, кто восстановил доступ к своим услугам для украинских пользователей.

В пресс-службе "Укрпочты" сообщили, что возобновили доставку заказов с Joom, и теперь не только украинские предприниматели могут продавать свои товары на Joom, но и украинские покупатели могут заказывать товары онлайн.

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Что теперь доступно

Доставку из Joom может заказать любой, однако заказ сможет прибыть только в отделения "Укрпочты", которые сейчас работают на выдачу и прием отправлений.

"Отделения в оккупированных областях или там, где проходят интенсивные боевые действия, могут временно не предоставлять услугу доставки отправлений. Проверить, что в городе работают отделения на доставку и отправку можно по ссылке", – говорится в сообщении.

До начала военного положения на Joom было зарегистрировано около 1 млн уникальных покупателей из Украины. С доставкой от "Укрпочты" они заказывали ежемесячно около 500 тыс. посылок.

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С начала боевых действий в Украине Joom ранее выплатил средства всем украинским мерчантам за февраль, с середины марта снизил комиссию для продавцов с 15% до 0%, а также ввел протокол защиты украинских магазинов, чтобы из-за войны к магазинам украинских продавцов не применялись штрафы или пессимизации из-за задержек в обработке заказов.

"Укрпочта" меняет специфику работы

Ранее "Сегодня" рассказывали, что на 21 году перерыва "Укрпочта" возобновляет доставку отправлений "Укрзализныцей". С 9 апреля почтовые вагоны будут доставлять почту из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно.

В общем, планируется ввести в эксплуатацию 14 железнодорожных почтовых вагонов, которыми будут перевозиться гуманитарные грузы, отправляемые волонтерами.

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Заметим, что прием гуманитарных грузов проводится не во всех отделениях "Укрпочты", а только в почтоматах, расположенных рядом с центральными железнодорожными вокзалами:

во Львове отделение №79023;

в Киеве отделение №02505;

в Днепре отделение №49501;

в Одессе отделение №65501.

Оформить отправку можно будет в личном кабинете. Куда можно будет адресовать отправку, читайте в нашем материале.

Мы уже писали, что все отделения "Новой почты" в Донецкой области временно закрываются. Раньше мы рассказывали, как теперь будет работать Rozetka.