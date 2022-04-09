"Укрпочта" меняет специфику работы — как это повлияет на украинцев

Компания в сотрудничестве с "Укрзализныцей" восстанавливает давно забытую услугу

Услуга будет полезна волонтерам / Фото: Getty Images, УНИАН, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

После 21 года перерыва "Укрпочта" возобновляет доставку отправлений "Укрзализныцей". С 9 апреля почтовые вагоны будут доставлять почту со Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно.

Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".

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В общем, планируется ввести в эксплуатацию 14 железнодорожных почтовых вагонов, которыми будут перевозиться гуманитарные грузы, отправляемые волонтерами.

Заметим, что прием гуманитарных грузов проводится не во всех отделениях "Укрпочты", а только в почтоматах, расположенных рядом с центральными железнодорожными вокзалами:

во Львове отделение №79023;

в Киеве отделение №02505;

в Днепре отделение №49501;

в Одессе отделение №65501.

Оформить отправку можно будет в личном кабинете.

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Куда можно адресовать отправку?

Адресовать посылку можно в любой населенный пункт, где есть открытое отделение "Укрпочты". Укрпочта будет осуществлять доставку гуманитарных грузов, которые поступят по железной дороге, в пункт доставки магистральными автомобилями.

По словам генерального директора компании Игоря Смелянского, услуга была создана специально для волонтеров, чтобы они могли быстро и в больших объемах пересылать отправки по Украине.

Доставка по железной дороге – это необходимое и своевременное решение, чтобы мы имели дополнительные способы доставлять почтовые отправления, прежде всего гуманитарные, в которых большая потребность , – прокомментировал он.

Напомним, что почтовые вагоны фактически не курсировали 21 год.

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Какова стоимость отправки?

Стоимость одной отправки весом до 30 кг и самой длинной стороной до 70 см – 25 грн. Уплата за счет получателя невозможна. Это минимальная стоимость, которая пойдет на подготовку и обслуживание почтового вагона.

Однако, если у волонтеров пока нет возможности оплатить стоимость посылок, они все равно будут приниматься к отправке. О бесплатном отправлении нужно уведомить оператора – его стоимость будет покрываться за счет привлечения средств благотворительных фондов.

Срок хранения посылки в городе – до 14 дней. После этого, если получатель не забрал посылку, "Укрпочта" будет передавать их волонтерским организациям и фондам.

Заметим, что компании оставляют право на досмотр посылки и в случае, если в посылках будет не благотворительный, а коммерческий груз, такие посылки будут также передаваться волонтерским организациям, с которыми сотрудничает "Укрпочта".

Бесплатная доставка от "Укрпочты"

Теперь украинцам доступна бесплатная доставка из-за границы. Услуга доступна, когда посылка в Украину отправляется с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона.

Эти отправления "Укрпочта" как национальный почтовый оператор бесплатно доставит в свои отделения в Украине, где получатели смогут их забрать.

Присылать можно следующие товары:

одежду;

хозяйственные товары;

продукты в заводской упаковке до 10 кг;

небольшое количество безрецептурных лекарств.

В то же время запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначения.

Мы уже писали, что все отделения "Новой почты" в Донецкой области временно закрываются.

Раньше мы рассказывали, как теперь будет работать Rozetka.