Укрпочта сделала бесплатную доставку – каких посылок касается

Украинцам стали доступны бесплатные международные посылки / Фото: Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Укрпочта с начала военного положения в Украине начала переговоры с национальными почтами мира, чтобы они предоставили льготные условия для доставки в Украину на период войны.

14 национальных почтовых операторов разных стран объявили о бесплатной доставке отправлений в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Бесплатная доставка из-за границы

Теперь украинцам доступна бесплатная доставка из-за границы. Услуга доступна, когда посылка в Украину отправляется с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона.

Эти отправления Укрпочта как национальный почтовый оператор бесплатно доставит в свои отделения в Украине, где получатели смогут их забрать.

Присылать можно следующие товары:

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одежду;

хозяйственные товары;

продукты в заводской упаковке до 10 кг;

небольшое количество безрецептурных лекарств.

В то же время запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначения.

Условия некоторых почтовых операторов

В пресс-службе компании отмечают, что другие почты мира имеют следующие условия:

Österreichische Post AG (Почта Австрии) бесплатно посылает отправку до 30 кг в Украину из своих почтовых отделений, а также почтовых отделений партнеров;

бесплатно посылает отправку до 30 кг в Украину из своих почтовых отделений, а также почтовых отделений партнеров; Omniva (Почта Эстонии) также бесплатно доставляет в Украину посылки весом до 30 кг из всех почтовых отделений;

также бесплатно доставляет в Украину посылки весом до 30 кг из всех почтовых отделений; из почтовых отделений Poczta Polska (Почта Польши) , принимающих отправку EMS, можно бесплатно отправить своим родным в Украину гуманитарную помощь, выбрав продукт EMS весом до 20 кг;

, принимающих отправку EMS, можно бесплатно отправить своим родным в Украину гуманитарную помощь, выбрав продукт EMS весом до 20 кг; An Post (Почта Ирландии) бесплатно вызвалась пересылать письма, мелкие пакеты и посылки до 20 кг, оформить отправку можно в любом из почтовых отделений An Post. Также Почта Ирландии в своих отделениях предоставляет бесплатно ряд услуг для эмигрировавших в связи с войной украинцев, а именно: бесплатное пополнение SIM-карты на три месяца, получение безопасного виртуального адреса (для тех, кто не имеет почтового адреса), получение/отправка денежных переводов Western Union без комиссии и т. п.;

бесплатно вызвалась пересылать письма, мелкие пакеты и посылки до 20 кг, оформить отправку можно в любом из почтовых отделений An Post. Также Почта Ирландии в своих отделениях предоставляет бесплатно ряд услуг для эмигрировавших в связи с войной украинцев, а именно: бесплатное пополнение SIM-карты на три месяца, получение безопасного виртуального адреса (для тех, кто не имеет почтового адреса), получение/отправка денежных переводов Western Union без комиссии и т. п.; почта Чехии (Česká Pošta) предлагает бесплатную отправку стандартной посылки до 30 кг в Украину. Послать посылку можно в любом отделении почты Чехии;

предлагает бесплатную отправку стандартной посылки до 30 кг в Украину. Послать посылку можно в любом отделении почты Чехии; Slovenská pošta (Почта Словакии) бесплатно посылает в Украину посылки весом до 5 кг. Отправки принимаются во всех отделениях Почты Словакии;

бесплатно посылает в Украину посылки весом до 5 кг. Отправки принимаются во всех отделениях Почты Словакии; Pošta Slovenije (Почта Словении) бесплатно доставляет в Украину посылки с гуманитарной помощью;

бесплатно доставляет в Украину посылки с гуманитарной помощью; Georgian Post (Почта Грузии) с первых дней войны запустили опцию бесплатной доставки в Украину;

с первых дней войны запустили опцию бесплатной доставки в Украину; также бесплатно отправить посылки в Украину можно с Cyprus Post (Почта Кипра), Magyar Posta (Почта Венгрии), Guernsey Post, UK (Почта Гернси), Почты Армении, Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара).

Список стран, из которых можно оформить бесплатную доставку в Украину, есть на сайте.

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"Новая почта" с 9 апреля закрывает все отделения в одной из областей

Мы уже писали, что все отделения "Новой почты" в Донецкой области временно закрываются.

Получить посылки и грузы, которые уже находятся в этих отделениях, можно в пятницу 8 апреля. Однако в компании рекомендуют сделать это как можно раньше, ведь отделения работают по сокращенному графику.

Также эти посылки и грузы можно переадресовать в любое работающее отделение или почтомат в другие области. Это можно сделать через мобильное приложение "Новой почты" или через трекинг на сайте.

"Сегодня" также писали, как легко найти открытое отделение "Новой почты" и как теперь будет работать Rozetka.