Украинский рынок топлива ждут серьезные изменения – к чему готовиться в ближайшее время

Какое решение нашли в правительстве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С началом полномасштабной войны России против Украины на многих АЗС возник серьезный дефицит топлива и кое-где бензин продавали максимум по 20 литров в "одни руки".

В пресс-службе Министерства энергетики сообщили, что Кабмин принял решение, которое поможет увеличить количества топлива.

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Согласно новому постановлению правительства, в Украине разрешается обращение топлив Евро 3 и Евро 4.

Отмечается, что это также позволит привлечь дополнительный ресурс топлива для нужд Вооруженных сил.

"Изменения позволят ввести в обращение бензины и дизельное горючее классов Евро 3 и Евро 4, а также упростить прохождение таможенных процедур для поставки нефтепродуктов", – отмечается в сообщении.

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Изменения, внесенные постановлением, будут действовать до прекращения или отмены военного положения в стране.

Изменения на рынке топлива

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине отменят налог на добавленную стоимость и акциз на топливо, чтобы стабилизировать цены и избежать его дефицита.

Ранее вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в Украине будет изменена формула расчета предельной цены на бензин, чтобы АЗС снова могли выгодно продавать топливо.

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"Сегодня" также писали, сколько стоит топливо в Польше, Германии, Чехии и Словакии и каковы цены на него в Украине.