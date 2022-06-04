Украинских водителей в ЕС ждут изменения: к чему стоит готовиться

Многим беженцам нужны водительские права для получения работы в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Еврокомиссия планирует принять специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав. Такие изменения помогут как украинским беженцам, так и транспортным компаниям.
Об этом говорится в ответе немецкого правительства на вопросы депутата Клары Бюнгер, сообщает Spiegel.
Вопрос признания украинских водительских прав обсуждается на уровне всего Евросоюза. В то же время Бюнгер уточнила на примере Германии, что для тех же переселенцев из Украины новый экзамен по вождению приведет к значительным потерям, потребует времени и будет иметь препятсвия, в частности, в виде языкового барьера.
Однако украинские переселенцы нуждаются в возможности управлять автомобилем на законном уровне, многим это нужно для получения работы.
Напомним, что иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии.
Бесплатного проезда для украинцев больше не будет
С 1 июня пять стран ЕС решили отменить бесплатный проезд.
Изменения касаются общественного транспорта в Польше, Болгарии, Чехии, Швейцарии и Германии. Украинцам предлагают компромиссный вариант – покупать билеты со скидкой.
Например, в Чехии проезд в любом виде транспорта будет тарифицироваться на уровне 7 евро (примерно 222,92 грн). В Германии купить билет на любой общественный транспорт и региональные поезда можно будет за 9 евро (285,88 грн).
В Польше сохранят бесплатный проезд на некоторых маршрутах. Это города на восточных приграничных территориях:
- Дорогуск;
- Хелм;
- Грубешов;
- Люблин;
- Загуж;
- Перемышль;
- Жешув;
- Ярослав.
В то же время в большинстве стран ЕС право безвозмездного проезда для украинцев на основании паспорта или "нулевого" билета сохраняется.
Раньше мы рассказывали, какие марки автомобилей украинцы массово завозят в Украину из Европы. Также мы писали, какую международную помощь могут получить украинцы.