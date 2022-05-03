Украинцы за границей: что нужно знать, чтобы не потерять статус беженца

Рассказываем, какие особенности перемещения по территории ЕС и возвращения в Украину для тех, кто получал статус беженца

Есть определенные отличия между статусом беженца и лица, получившего временную защиту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более 10% украинцев уже покинули страну из-за войны и поселились преимущественно в странах Евросоюза. Большинство получили статус беженца или лица, находящегося под временной защитой ЕС. И такие статусы имеют свои особенности.

Ведущая юрист аутсорсинговой компании Nota Group Анна Жакот рассказала Mind, что важно знать, чтобы не потерять такой статус.

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Перемещение по странам ЕС

Когда украинец получает временную защиту на территории европейского государства, он имеет эту защиту в течение определенного времени. В этот период он может находиться в этом государстве без проблем.

Но если украинец пожелает покинуть это государство, и поехать в любое другое, то в таком случае действуют стандартные правила, которые установлены для украинских туристов и предусмотрены общим безвизовым режимом при наличии биометрического паспорта.

"Такой выезд и пребывание в другой стране Шенгенской зоны возможны, но при общей продолжительности не более 90 дней в течение 180 дней в одной стране. Из этого правила есть определенные исключения. Некоторые страны (в том числе Польша и Грузия) сделали исключения для украинцев и продлили такие сроки. При этом количество стран ЕС, которые могут посетить на 90-дневный срок, не ограничено", – пояснила экспертка.

Но важно помнить, что официальное право на трудоустройство украинцу может предоставить только то государство, которое предоставило официальную временную защиту (кроме случаев, когда у человека есть целевое разрешение на работу в другой стране).

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Как изменить страну временной защиты

Украинцы могут менять государства, в которых хотят иметь временную защиту. Однако перед этим следует предупредить страну, в которой уже такой статус есть, о таких планах.

Только тогда действие временной защиты в этой стране прекращается, а лицу ограничивают права, предусмотренными статусом.

А если человек со статусом беженца хочет получить укрытие в другой стране, то в таком случае придется начинать процесс получения этого статуса в другом государстве с самого начала.

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Как вернуться в Украину

Сделать это можно в любой момент, однако люди со статусом беженцев и лица, находящиеся под временной защитой ЕС, должны действовать по разным процедурам.

Если беженец вернется на территорию собственного государства, это означает возвращение под его защиту. А значит, статус беженца потеряется автоматически.

А вот лица во временной защите имеют право вернуться в свою страну и сохранить свой статус.

"Если лицо, пользующееся временной защитой, нуждается в поездке в другую страну, не член ЕС или Шенгенскую зону, оно не теряет причитающихся ему льгот при условии дальнейшего возвращения. Однако некоторые страны ЕС на уровне внутреннего законодательства могут устанавливать сроки для пребывания украинцев за пределами таких стран-предателей защиты до момента их возвращения без потери такого статуса. Как правило, этот срок составляет 30 дней (например, в Польше, принявшей наибольшее количество украинцев). Следует также заметить, что в некоторых странах такого ограничения нет вообще", – заметила юрист.

Есть еще некоторые страны с особенностями. Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн не являются странами ЕС, но являются странами Шенгенской зоны. Поэтому украинцы могут прибывать в эти страны после пересечения Шенгенской зоны, но условия временной защиты на их территориях будут отличаться от прав, которые гарантируют страны ЕС.

Поэтому перед выездом и любыми изменениями в своем статусе за границей следует проверять актуальную информацию о политике конкретного государства по этому вопросу.

Где выше зарплаты и больше вакансий для украинцев за границей

"Сегодня" рассказывали, что в марте-апреле больше украинцев искали место в странах ЕС и Израиле. Также в марте в Польше было полторы тысячи объявлений о работе, а в апреле их было всего 700. А в Венгрии наоборот количество объявлений увеличилось.

В Венгрии, Болгарии и Чехии средние заработные платы выросли. Сейчас они составляют 23 750 грн, 25 000 грн и 40 305 грн в соответствии. Больше всего зарплаты уменьшились в Нидерландах.

Читайте в нашем материале, какой уровень зарплат в других странах, которых специалистов сейчас ищут больше, и как правильно искать работу за границей.

Мы также рассказывали, где украинцы могут найти бесплатное убежище за границей, и писали о новых жилых комплексах в Киевской области, которые построят для тех, кто потерял во время войны жилье.