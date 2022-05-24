Украинцы массово завозят авто из Европы: какие марки покупают больше всего

С апреля в Украине действует закон, который освобождает от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозных пошлин на легковые автомобили и кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, а также другие транспортные средства.
Собственно с момента, когда стало возможно бесплатно растаможить транспорт из Европы, украинцы ввезли почти 95 тыс. автомобилей. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Каких авто ввозят больше всего
По данным нардепа, с 9 апреля по 19 мая украинцы ввезли 94 420 автомобилей из Европы. Средний год выпуска этих транспортных средств – 2008. И общая сумма льгот налогов и пошлины составляет 10,5 млрд грн.
Что касается того, какие именно марки и модели ввозят из ЕС, данные следующие:
- VOLKSWAGEN PASSAT – 5654 шт.;
- VOLKSWAGEN GOLF – 4542 шт.;
- SKODA OCTAVIA – 3483 шт.;
- AUDI A6 – 2414 шт.;
- VOLKSWAGEN TOURAN – 2309 шт.;
- RENAULT MEGANE – 2302 шт.;
- AUDI A4 – 2282 шт.;
- OPEL ZAFIRA – 2088 шт.;
- FORD FOCUS – 1863 шт.;
- OPEL ASTRA – 1782 шт.
Средняя цена ввозимого автомобиля – 4 632 долларов (136 925 грн).
А вот самые дорогие авто, которые ввезли за этот период, стоили по 290 000 долларов (8 572 652 грн). Это было два MERCEDES-BENZ G500.
Также по большой цене завозили и следующие модели:
- MERCEDES-BENZ G 63 – 248 000 дол. (7 331 095 грн);
- FERRARI ROMA – 221 000 дол. (6 532 952 грн);
- MCLAREN 570S SPIDER – 186 000 дол. (5 498 321 грн);
- TOYOTA LAND CRUISER 200 – 177 000 дол. (5 232 273 грн).
В общей сложности авто ценой свыше 100 000 долларов ввезли всего 44 штуки. Больше всего – 40 415 машин – ввезли по цене от 2 000 до 5 000 долларов.
Также на этой инфографике видно, какой год выпуска авто самый популярный среди ввезенных.
Штрафы возвращаются
Ранее мы писали, что с 16 мая возобновилась работа части WIM-комплексов (взвешивание в движении), однако штрафы на водителей не налагались. А с 23 мая за нарушение габаритно-весовых норм начали штрафовать.
Отныне если груз фуры будет больше нормы, штрафы будут налагаться по следующей схеме:
- если на 5-10% больше установленной нормы – 8 500 грн;
- 10-20% – 17 000 грн;
- 20-30% – 34 000 грн;
- свыше 30% – 51 000 грн.
Если весовые или габаритные параметры транспортных средств превышают норму, то в некоторых случаях можно получить спецразрешение. За документом можно обратиться в одно из этих учреждений:
- Центр предоставления административных услуг;
- отдел безопасности дорожного движения управления Патрульной полиции;
- представительство Укравтодора.
Также "Сегодня" рассказывали, что с начала военного положения в Украине спрос на разные автомобили вырос почти на 40%.
Больше всего сейчас ищут то, что отвечает потребностям ВСУ и волонтеров. Собственно, наиболее активными покупателями сейчас являются волонтеры, благотворители и общественные организации. Они преимущественно покупают авто для нужд армии и гуманитарных перевозок.
Мы писали и о том, где в Украине продают горючее по космическим ценам, и какая ошибка произошла на одной из заправок WOG, и кому теперь выплатят компенсации.