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Украинцы массово завозят авто из Европы: какие марки покупают больше всего

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 09:03
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Рассказываем, каких авто и по какой цене украинцы ввезли больше всего с апреля по май
Какие авто украинцы ввозят из ЕС
Какие авто украинцы ввозят из ЕС / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

С апреля в Украине действует закон, который освобождает от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозных пошлин на легковые автомобили и кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, а также другие транспортные средства.

Собственно с момента, когда стало возможно бесплатно растаможить транспорт из Европы, украинцы ввезли почти 95 тыс. автомобилей. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Каких авто ввозят больше всего

По данным нардепа, с 9 апреля по 19 мая украинцы ввезли 94 420 автомобилей из Европы. Средний год выпуска этих транспортных средств – 2008. И общая сумма льгот налогов и пошлины составляет 10,5 млрд грн.

Что касается того, какие именно марки и модели ввозят из ЕС, данные следующие:

  • VOLKSWAGEN PASSAT – 5654 шт.;
  • VOLKSWAGEN GOLF – 4542 шт.;
  • SKODA OCTAVIA – 3483 шт.;
  • AUDI A6 – 2414 шт.;
  • VOLKSWAGEN TOURAN – 2309 шт.;
  • RENAULT MEGANE – 2302 шт.;
  • AUDI A4 – 2282 шт.;
  • OPEL ZAFIRA – 2088 шт.;
  • FORD FOCUS – 1863 шт.;
  • OPEL ASTRA – 1782 шт.

Средняя цена ввозимого автомобиля – 4 632 долларов (136 925 грн).

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А вот самые дорогие авто, которые ввезли за этот период, стоили по 290 000 долларов (8 572 652 грн). Это было два MERCEDES-BENZ G500.

Также по большой цене завозили и следующие модели:

  • MERCEDES-BENZ G 63 – 248 000 дол. (7 331 095 грн);
  • FERRARI ROMA – 221 000 дол. (6 532 952 грн);
  • MCLAREN 570S SPIDER – 186 000 дол. (5 498 321 грн);
  • TOYOTA LAND CRUISER 200 – 177 000 дол. (5 232 273 грн).

В общей сложности авто ценой свыше 100 000 долларов ввезли всего 44 штуки. Больше всего – 40 415 машин – ввезли по цене от 2 000 до 5 000 долларов.

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Также на этой инфографике видно, какой год выпуска авто самый популярный среди ввезенных.

Штрафы возвращаются

Ранее мы писали, что с 16 мая возобновилась работа части WIM-комплексов (взвешивание в движении), однако штрафы на водителей не налагались. А с 23 мая за нарушение габаритно-весовых норм начали штрафовать.

Отныне если груз фуры будет больше нормы, штрафы будут налагаться по следующей схеме:

  • если на 5-10% больше установленной нормы – 8 500 грн;
  • 10-20% – 17 000 грн;
  • 20-30% – 34 000 грн;
  • свыше 30% – 51 000 грн.

Если весовые или габаритные параметры транспортных средств превышают норму, то в некоторых случаях можно получить спецразрешение. За документом можно обратиться в одно из этих учреждений:

  • Центр предоставления административных услуг;
  • отдел безопасности дорожного движения управления Патрульной полиции;
  • представительство Укравтодора.

Также "Сегодня" рассказывали, что с начала военного положения в Украине спрос на разные автомобили вырос почти на 40%.

Больше всего сейчас ищут то, что отвечает потребностям ВСУ и волонтеров. Собственно, наиболее активными покупателями сейчас являются волонтеры, благотворители и общественные организации. Они преимущественно покупают авто для нужд армии и гуманитарных перевозок.

Мы писали и о том, где в Украине продают горючее по космическим ценам, и какая ошибка произошла на одной из заправок WOG, и кому теперь выплатят компенсации.

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