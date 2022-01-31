Украинская гривня оказалась в чужих руках: что будет с курсом валют в ближайшее время

Чего ожидать от гривны в дальнейшем? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Недавние колебания на рынке валют заставили инвесторов заволноваться, а экспертов задействовать весь свой багаж знаний, чтобы спрогнозировать дальнейшие возможные скачки доллара.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак настроены оптимистично.

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В комментарии "Сегодня" они отметили, что гривню ждет укрепление, однако от Украины это не зависит.

Андрей Шевчишин убежден, что на этой неделе ожидается движение на уровне 28,75 — 29,1 грн за доллар, однако при условии, что не будет нового потока новостей об эскалации. Это заставит нерезидентов возобновить активные продажи.

Население и экспортеры, придерживающие в период роста курса валюту, начнут ее продавать, усиливая рост предложения, – анализирует Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин также придерживается подобного мнения. Он считает, что если Нацбанк продолжит продавать валюту, курс удержится в коридоре 28,7-29 грн/доллар.

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Максим Орищак и Александр Охрименко курс доллара также ожидают на уровне 28,7 грн.

Покупать или продавать?

Эксперты в один голос говорят: продавать валюту сейчас выгодно, а покупать не стоит.

По словам Андрея Шевчишина, инвестировать в доллар можно на длительный срок только тогда, когда курс опустится до отметки 28,6 грн за дол.

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Олег Пендзин рекомендует за излишки гривни приобрести бытовую технику, пока она не успела подорожать. Ведь, как отмечает эксперт, в ближайшие месяцы инфляция ускорится.

Раньше мы писали, что произошло с курсом на прошлой неделе, а также рассказывали, почему Украина может стать катализатором падения мировой экономики.