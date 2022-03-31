Украинцы начнут получать новые платежки за воду – что будет с тарифами

Платежки за воду будут считать по-другому / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине изменят правила расчета платежей за воду из-за большого количества беженцев, которые покинули свои дома и не могут снимать показания со счетчиков.

Об этом заявили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

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На этот период ведомство будет применять методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, учитывающих особенности ее применения во время войны.

Будет применяться так называемый корректирующий коэффициент, который учитывает уменьшение объема снабжения услуг по сравнению с мирным временем.

"По этому коэффициенту исполнители будут корректировать объем потребления услуг по централизованному водоснабжению, поставке горячей воды и централизованному водоотводу в населенном пункте во время действия военного положения", – говорится в сообщении.

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Это означает, что уже в марте начисления будут производиться с учетом корректирующего коэффициента для тех украинцев, которые не могут передать показатели счетчиков воды или у которых таких счетчиков нет.

Тарифы на коммуналку

Этой весной в Украине должны были пересмотреть тарифы на коммунальные услуги, в том числе – на электроэнергию.

Однако война изменила планы правительство, поэтому все тарифы решили заморозить. В апреле тариф на электроэнергию останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

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Это подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль, а также министр энергетики Герман Галущенко.

"Сегодня" также писали, можно ли не платить за коммуналку во время войны, и рассказывали, грозит ли за это лишением субсидии.