Українці почнуть отримувати нові платіжки за воду – що буде з тарифами

Платіжки за воду рахуватимуть інакше / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні змінять правила розрахунку платежів за воду через велику кількість біженців, які залишили свої будинки і не можуть знімати свідчення з лічильників.

Про це заявили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

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На цей період відомство застосовуватиме методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, що враховують особливості її застосування під час війни.

Застосовуватиметься так званий корегуючий коефіцієнт, який враховує зменшення обсягів постачання послуг порівняно з мирним часом.

"За цим коефіцієнтом виконавці коригуватимуть обсяг споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення у населеному пункті під час дії військового стану", – йдеться у повідомленні.

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Це означає, що вже в березні нарахування будуть виконані з урахуванням коригувального коефіцієнта для тих українців, які не можуть передати показники лічильників води або у яких таких лічильників немає.

Тарифи на комуналку

Цієї весни в Україні мали переглянути тарифи на комунальні послуги, у тому числі – на електроенергію.

Проте війна змінила плани уряду, тому всі тарифи вирішили заморозити. У квітні тариф на електроенергію залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-годину.

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Це підтвердив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а також міністр енергетики Герман Галущенко.

"Сьогодні" також писали, чи можна не платити за комуналку під час війни, та розповідали, чи загрожує за це позбавлення субсидії.