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Налоги, пенсии, тарифы и кредиты. К чему готовиться украинцам в апреле

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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27 марта, 08:22
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Несмотря на то, что новшества правительство принимает чуть ли не ежедневно, некоторые изменения точно вступят в силу в следующем месяце
Изменения для украинцев в апреле
Изменения для украинцев в апреле / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны что-то планировать дальше, чем на несколько дней вперед сложно. Несмотря на это, в апреле правительство наметило несколько новшеств, которые отразятся на жизни многих украинцев. "Сегодня" собрали самые важные изменения второго весеннего месяца.

Тарифы пока заморозят

Этой весной в Украине должны были начать пересматриваться тарифы на электроэнергию и другие коммунальные услуги. Но, похоже, этого в апреле это не произойдет. В правительстве решили их заморозить по крайней мере, до конца боевых действий.

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Премьер Денис Шмыгаль в начале марта заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется 1,68 грн за кВт-час. Потом его слова подтвердил и профильный министр.

"Тарифы никто тарифы не будет повышать. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который помог бы всем генерациям спокойно пройти этот период", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, сейчас украинцы существенно сократили объемы оплаты за электричество почти на треть. Оно и понятно, многие граждане не представляют цело ли их имущество или уже разрушено оккупантами.

В апреле продолжит действовать тарифная модель, согласно которой потребители с объемом потребления до 250 кВт-ч/месяц платят исходя из суммы 1,68 грн за КВт*ч. Для остальных абонентов действует тариф в 1,68 грн за кВт*ч.

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Пересчитают пенсии работающим пенсионерам

Война-войной, а пенсии работающим пенсионерам должны будут пересчитать в апреле. По крайней мере, такой план действий был озвучен на 2022 год и в правительстве от него пока не отказываются.

Тем более, что для его проведения никуда обращаться не надо – в последние годы он проводится автоматически. С апреля пенсионера, которые после назначения (пересчета) пенсий продолжили работу и уже заработали не менее 24 месяцев страхового стажа, получат перерасчет и прибавку к выплатам.

Если человек стал вынужденным переселенцем и не может получить деньги, так как раньше подучал их через "Укрпочту", то есть три механизма смены выплат:

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  • Если вы уехали с места фактического проживания, все равно можете получить свои выплаты. Для этого нужно позвонить по телефону и сообщить свои новые контактные данные: через контакт-центр Укрпочты: 0800300545 (кнопка 2) или через Пенсионный фонд Украины.
  • ⠀Можно получить деньги в любом отделении Укрпочты, к которому будет доступ.
  • Если пенсионер получал пенсии и субсидии через банковские учреждения, и не может снять с карты наличные, тогда он может воспользоваться сервисами Укрпочты: перечисление средств "С карты на дом" или снятие средств через POS-терминал.

Новые налоги и кредитные каникулы

С 1 апреля вступает в силу большая часть положений, принятого в середине марта закон, который меняет налогообложение в Украине на период военного времени. В марте уже были снижены налоги на топливо, благодаря чему бензин и дизель упали в цене на 5-8 грн за литр.

С 1 апреля ФЛП первой и второй групп плательщиков единого налога имеют право не уплачивать этот налог. А крупный бизнес фактически разрешат перевести на упрощенную систему налогообложения.

Плательщики третьей группы: физические лица-предприниматели и юридические лица с объемом дохода в течение календарного года до 10 миллиардов гривен (крупный бизнес) не ограничиваются в количестве наемных работников и имеют возможность уплачивать единый налог с оборота в размере 2%.

Для граждан тоже предусмотрен ряд изменений. На время военного положения плюс 30 дней после его окончания вводится мораторий на взыскание имущества и выселение жильцов, взявших жилье в ипотеку до войны. Кроме того банкам запретят начислять штрафы за просроченные задолженности по потребительским кредитам.

Для госслужащих тоже вводят изменения. На время военного положения зарплата чиновников ограничивается суммой в 10 "минималок" или 65 тыс грн.

Ранее мы писали о том, что делать с деньгами во время войны. Где и за сколько украинцы покупают алкоголь во время войны, читайте здесь.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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