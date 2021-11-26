Украинцев ждет "сюрприз"? Что будет с курсом доллара в декабре

Рассказываем, что будет с курсом доллара в последний месяц года / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во второй половине ноября гривня явно "потяжелела". На походе к 26 грн за доллар началась мощная волна распродажи гривни, поднимавшая курс к 27. Однако этот скачок до сих пор оставляет курс в рамках нисходящего торгового диапазона, сформированного в ноябре прошлого года.

Об этом "Сегодня" рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

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"Настойчивый рост доллара, пробуксовка в мировых акциях и общая тяга от рисков наложились на сезонные факторы и годовую перетряску стратегий от мировых управляющих. Также нельзя обойти стороной геополитику, явно обострившуюся в последние дни", – говорит Владимир Позний.

Он отмечает, что закрепление курса выше 27 грн, примерно в области 27,10, будет сигналом глобального слома тренда в гривне и есть риски запустить еще более сильную распродажу в ней.

"Для этого нужны такие факторы как дальнейшее ужесточение риторики монетарной политики ФРС США и рост доллара, а также откат в ценах на сырье и продукцию сельского хозяйства. В этом случае скачок курса до 28 уже до конца года не исключен", – отмечает руководитель EXANTE.

Однако более вероятным сценарием, считает Владимир Позний, будет истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

Как курс доллара ударит по кредитам

Как рассказал "Сегодня" основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов. Еще в октябре инфляция составила 10,9%, но ситуация усугубляется.

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Доллар уже сейчас начал укрепляться на этих этих ожиданиях, а это очень плохо: большая часть товарооборота и долговых обязательств номинировано в долларах, так что мало не покажется всему миру.

По его словам, период относительно низких ставок НБУ может закончиться уже скоро и вместе с этим кредиты будут дорожать.

По словам президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что гривневые депозиты выгоднее валютных заначек, поэтому предлагает постепенно диверсифицировать сбережения, переводить часть их в валюту.