Українців чекає "сюрприз"? Що буде з курсом долара у грудні

Розповідаємо, що буде з курсом долара в останній місяць року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У другій половині листопада гривня явно "поважчала". На поході до 26 грн за долар почалася потужна хвиля розпродажу гривні, яка піднімала курс до 27. Однак цей стрибок досі залишає курс у рамках низхідного торгового діапазону, сформованого у листопаді минулого року.

Про це розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній.

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"Наполегливе зростання долара, пробуксування у світових акціях та загальний потяг від ризиків наклалися на сезонні фактори та річне перетряску стратегій від світових керуючих. Також не можна обминути геополітику, що явно загострилася в останні дні", – каже Володимир Позній.

Він зазначає, що закріплення курсу вище 27 грн, приблизно 27,10, буде сигналом глобального зламу тренду в гривні і є ризики запустити ще сильніший розпродаж у ній.

"Для цього потрібні такі фактори, як подальше посилення риторики монетарної політики ФРС США та зростання долара, а також відкат у цінах на сировину та продукцію сільського господарства. У цьому випадку стрибок курсу до 28 уже до кінця року не виключений", – зазначає керівник EXANTE.

Однак вірогіднішим сценарієм, вважає Володимир Позній, буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 і відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

Як курс долара вдарить по кредитах

Як розповів засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян, варто очікувати подальшого зростання вартості кредитів. Ще у жовтні інфляція становила 10,9%, але ситуація посилюється.

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Долар уже зараз почав зміцнюватися на цих очікуваннях, а це дуже погано: більша частина товарообігу та боргових зобов'язань номінована в доларах, так що мало не здасться всьому світу.

За його словами, період щодо низьких ставок НБУ може закінчитися вже скоро і разом із цим кредити дорожчатимуть.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що гривневі депозити вигідніші за валютні заначки тому пропонує поступово диверсифікувати заощадження, переводити частину їх у валюту.