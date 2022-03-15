Украинцев освободят от налогов во время войны – кого касаются изменения

ВР приняла законопроект об изменениях в налоговых условиях / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны украинская власть стимулирует бизнес к работе и подстраиванию под новые условия. Правительство предлагает новые правила, при которых удар на украинскую экономику удастся смягчить, а украинцам будет легче перенести кризисный период.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране вводится налоговая реформа и два первых шага уже готовы.

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Что изменится

Во вторник, 15 марта, ВР приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Его цель – поддержать бизнес и сделать так, чтобы он работал и люди имели работу там, где это позволяет ситуация безопасности.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев объяснил, какие ключевые положения есть в этом законопроекте.

Итак, на время военного положения:

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предоставляется возможность физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей;

для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога добровольна;

определяются особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;

уменьшается НДС до 7% и наступает освобождение от акциза по горючему;

потребители освобождаются от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите;

наступает освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной злости РФ;

останавливается действие норм, предоставлявших право ипотекодержателю выселять из ипотечного жилья его жильцов, приобретать право собственности на предмет ипотеки или продавать его.

Зеленский также заявил, что следующий шаг реформы – максимальная дерегуляция бизнеса.

"Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона", – заявил президент.

Отсрочка предоставления налоговых, финансовых, бухгалтерских и других отчетов

ВР приняла законопроект, согласно которому документы необходимо отправить через 90 дней после окончания войны за весь период.

Соответственно, административную и уголовную ответственность за непредставление отчетности в условиях военного положения не будут применять. Проверки в это время также не будут.

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Раньше мы рассказывали, какие важные законы ВР приняла на период военного положения.

Также "Сегодня" писали о том, что на время военного положения создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам. Мы рассказывали и о том, что все больше украинских банков вводят кредитные каникулы для физлиц и представителей бизнеса.