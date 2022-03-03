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Рада разрешила принудительно национализировать российские активы – что это значит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 марта, 16:40
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Рассказываем, что содержит в себе закон про национализацию имущества агрессора на территории Украины
О чем говорится в тексте закона
О чем говорится в тексте закона / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла закон о национализации в Украине имущества и средств юридических лиц, происходящих из России, поскольку она является страной агрессором.

Соответствующий законопроект №7122 "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов" нардепы поддержали напленарном заседании 3 марта.

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В тексте закона отмечается, что решение о принудительном изъятии объектов права собственности страны-агрессора должно принимать СНБО, а вводить в действие указ президента.

Решение в себе должно содержать:

  • перечень и идентификацию объектов права собственности, подлежащих принудительному изъятию;
  • наименование лиц, объекты права собственности которых подлежат принудительному изъятию;
  • сроки проведения принудительного изъятия каждого объекта.

Предполагается, что не позднее 6 месяцев после отмены в стране военного положения президентский указ должна утвердить Верховная Рада.

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После принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов они передаются в хозяйственное ведение на временной или постоянной основе специализированному госпредприятию.

В документе также отмечается, что этот закон не отменяет права Украины требовать привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба.

Помощь украинцам

Правительство также подготовило новую программу помощи украинцам, потерявших работу из-за войны России против нашей страны.

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Она предусматривает выплату всем наемным работникам и ФЛП, которые из-за действий агрессора остались без работы в размере 6,5 тыс. грн без дополнительных условий.

Запуск программы анонсировал Владимир Зеленский, детали о дате ее старта пока неизвестны.

"Сегодня" также писали, что ПриватБанк объявил о новых кредитных каникулах и рассказывали, когда пенсионеры получат свои средства.

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Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
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