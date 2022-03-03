Рада разрешила принудительно национализировать российские активы – что это значит

Верховная Рада приняла закон о национализации в Украине имущества и средств юридических лиц, происходящих из России, поскольку она является страной агрессором.
Соответствующий законопроект №7122 "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов" нардепы поддержали напленарном заседании 3 марта.
В тексте закона отмечается, что решение о принудительном изъятии объектов права собственности страны-агрессора должно принимать СНБО, а вводить в действие указ президента.
Далее по теме
Решение в себе должно содержать:
- перечень и идентификацию объектов права собственности, подлежащих принудительному изъятию;
- наименование лиц, объекты права собственности которых подлежат принудительному изъятию;
- сроки проведения принудительного изъятия каждого объекта.
Предполагается, что не позднее 6 месяцев после отмены в стране военного положения президентский указ должна утвердить Верховная Рада.
После принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов они передаются в хозяйственное ведение на временной или постоянной основе специализированному госпредприятию.
В документе также отмечается, что этот закон не отменяет права Украины требовать привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба.
Помощь украинцам
Правительство также подготовило новую программу помощи украинцам, потерявших работу из-за войны России против нашей страны.
Она предусматривает выплату всем наемным работникам и ФЛП, которые из-за действий агрессора остались без работы в размере 6,5 тыс. грн без дополнительных условий.
Запуск программы анонсировал Владимир Зеленский, детали о дате ее старта пока неизвестны.
"Сегодня" также писали, что ПриватБанк объявил о новых кредитных каникулах и рассказывали, когда пенсионеры получат свои средства.