Рада разрешила принудительно национализировать российские активы – что это значит

Рассказываем, что содержит в себе закон про национализацию имущества агрессора на территории Украины

О чем говорится в тексте закона / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла закон о национализации в Украине имущества и средств юридических лиц, происходящих из России, поскольку она является страной агрессором.

Соответствующий законопроект №7122 "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов" нардепы поддержали напленарном заседании 3 марта.

Реклама

В тексте закона отмечается, что решение о принудительном изъятии объектов права собственности страны-агрессора должно принимать СНБО, а вводить в действие указ президента.

Решение в себе должно содержать:

перечень и идентификацию объектов права собственности, подлежащих принудительному изъятию;

наименование лиц, объекты права собственности которых подлежат принудительному изъятию;

сроки проведения принудительного изъятия каждого объекта.

Предполагается, что не позднее 6 месяцев после отмены в стране военного положения президентский указ должна утвердить Верховная Рада.

Реклама

После принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов они передаются в хозяйственное ведение на временной или постоянной основе специализированному госпредприятию.

В документе также отмечается, что этот закон не отменяет права Украины требовать привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба.

Помощь украинцам

Правительство также подготовило новую программу помощи украинцам, потерявших работу из-за войны России против нашей страны.

Реклама

Она предусматривает выплату всем наемным работникам и ФЛП, которые из-за действий агрессора остались без работы в размере 6,5 тыс. грн без дополнительных условий.

Запуск программы анонсировал Владимир Зеленский, детали о дате ее старта пока неизвестны.

"Сегодня" также писали, что ПриватБанк объявил о новых кредитных каникулах и рассказывали, когда пенсионеры получат свои средства.