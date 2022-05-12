Украинцев охватила паника? Что происходит с депозитами во время войны

Украинцы стали больше вкладывать в банки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны украинцы не стали меньше доверять банковской системе, не смотря на опасения НБУ.

К таким выводам пришли аналитики Нацбанка

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В пресс-службе отмечают, что важным показателем в этом случае является динамика гривневых депозитов, за которую очень опасались с началом полномасштабной войны. Но резкого оттока капитала к счастью не вышло.

Эксперты сравнили оперативные данные за 29 апреля с данными на начало года и начало войны и определили, что в обоих случаях объемы гривневых средств физлиц ощутимо выросли.

"Небольшой отток средств в первые два месяца года из-за информационного давления компенсировался ростом депозитов в марте. В то же время, доля средств по требованию обновила максимум", – сообщает НБУ.

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А вот объем средств юрлиц с начала года уменьшился, в основном из-за выплат зарплат с одновременным уменьшением выручки, однако после двух месяцев войны в этой категории тоже произошел рост.

Итак, по состоянию на 29 апреля объем средств вырос на 74 млрд грн по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Нацбанк проанализировал доверие к банкам во время войны / Фото: НБУ

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НБУ сменил правила

С 10 мая Нацбанк разрешил украинцам переводить средства за границу для выплаты алиментов, однако запретил расчеты за пределами страны с целью покупки:

ценных бумаг;

акций;

облигаций;

брокерских услуг.

Обратите внимание, что запрет действует на эмитированные украинскими банками карты, но не распространяется на зарубежные расчеты за какие-либо другие товары и услуги.

"Сегодня" также писали, в какие реестры украинцам засекретили доступ на время войны и рассказывали, за что банки блокируют средства на карточках своих клиентов.