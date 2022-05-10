НБУ изменил валютные ограничения – что разрешено и запрещено делать с 10 мая

В Украине начали действовать новые валютные ограничения с 10 мая, которые позволят гражданам удовлетворить свои потребности, а экономике скорее восстанавливаться.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Для граждан
Итак, со вторника, 10 мая, украинцам разрешено переводить средства за границу для выплаты алиментов. При этом временно запрещено производить расчеты за рубежом с целью покупки:
- ценных бумаг;
- акций;
- облигаций;
- брокерских услуг.
Отмечается, что запрет действует на эмитированные украинскими банками карты. Эти изменения должны ограничить отток капитала из страны и защитить международные резервы.
Обратите внимание, что эти ограничения не влияют на зарубежные расчеты за какие-либо другие товары и услуги.
Для инвесторов
Отныне иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены от произведенной после 1 апреля 2023 года выплаты погашения или уплаты дохода по облигациям внутреннего государственного займа.
Это необходимо для повышения заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ.
НБУ засекретил для украинцев реестры
Во время действия военного положения в Украине засекретили доступ в Комплексную информационную систему и такие реестры:
- государственный реестр финансовых учреждений;
- реестр коллекторских компаний;
- государственный реестр страховых и перестраховых брокеров;
- список небанковских денежных групп.
Это нужно для того, чтобы враг не смог найти и использовать информацию об участниках финансового рынка Украины.
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