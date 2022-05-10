Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

НБУ изменил валютные ограничения – что разрешено и запрещено делать с 10 мая

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 10:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, зачем НБУ ослабил и усилил некоторые ограничения для украинцев
НБУ изменил правила переводов
НБУ изменил правила переводов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине начали действовать новые валютные ограничения с 10 мая, которые позволят гражданам удовлетворить свои потребности, а экономике скорее восстанавливаться.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Реклама

Для граждан

Итак, со вторника, 10 мая, украинцам разрешено переводить средства за границу для выплаты алиментов. При этом временно запрещено производить расчеты за рубежом с целью покупки:

  • ценных бумаг;
  • акций;
  • облигаций;
  • брокерских услуг.

Отмечается, что запрет действует на эмитированные украинскими банками карты. Эти изменения должны ограничить отток капитала из страны и защитить международные резервы.

Обратите внимание, что эти ограничения не влияют на зарубежные расчеты за какие-либо другие товары и услуги.

Реклама

Для инвесторов

Отныне иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены от произведенной после 1 апреля 2023 года выплаты погашения или уплаты дохода по облигациям внутреннего государственного займа.

Это необходимо для повышения заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ.

НБУ засекретил для украинцев реестры

Во время действия военного положения в Украине засекретили доступ в Комплексную информационную систему и такие реестры:

Реклама
  • государственный реестр финансовых учреждений;
  • реестр коллекторских компаний;
  • государственный реестр страховых и перестраховых брокеров;
  • список небанковских денежных групп.

Это нужно для того, чтобы враг не смог найти и использовать информацию об участниках финансового рынка Украины.

"Сегодня" также писали, что происходит с и курсом доллара на черном рынке рассказывали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31691.99

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2379.33

Litecoin (LTC)

82.03

Ripple (XRP)

0.52

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять