Украинцам заморозят некоторые тарифы на коммуналку – что попало в список

В Украине заморозили тарифы на некоторые услуги ЖКХ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили правительственный законопроект №7427 о моратории на повышение тарифов на коммунальные услуги – газ, тепло и горячую воду во время войны.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк.

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По его словам, "за" проголосовало 229 народных избранников. Документ запрещает поднимать тарифы на:

распределение природного газа;

тепловую энергию;

услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей;

цена на природный газ для бытовых потребителей.

Тарифы должны остаться такими, какими были 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабной войны.

Кроме этого, предлагается запретить поставщикам голубого топлива делать любые шаги для принуждения украинцев оплачивать задолженность.

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Что будет с долгами после войны?

Несмотря на то, что требовать оплаты долгов от украинцев во время войны запрещено, после отмены военного положения в стране они никуда не денутся.

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказал, что ситуация с накоплением задолженностей уже катастрофичная и общая сумма составляет около 100 млрд грн.

Если после войны не разобраться со своим долгом за коммуналку, могут наступить такие последствия:

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ваши карточные счета могут быть арестованы;

коммунальные предприятия могут через суд и исполнительную службу взыскать имущество;

можно попасть в реестр как должник.

"Сегодня" ранее писали, почему Зеленский назвал следующий отопительный сезон самым сложным и рассказывали, за какую услугу можно не платить во время войны.