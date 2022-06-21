Украинцам заморозят некоторые тарифы на коммуналку – что попало в список

В Украине заморозили тарифы на некоторые услуги ЖКХ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили правительственный законопроект №7427 о моратории на повышение тарифов на коммунальные услуги – газ, тепло и горячую воду во время войны.
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, "за" проголосовало 229 народных избранников. Документ запрещает поднимать тарифы на:
- распределение природного газа;
- тепловую энергию;
- услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей;
- цена на природный газ для бытовых потребителей.
Тарифы должны остаться такими, какими были 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабной войны.
Что будет с долгами после войны?
Несмотря на то, что требовать оплаты долгов от украинцев во время войны запрещено, после отмены военного положения в стране они никуда не денутся.
Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказал, что ситуация с накоплением задолженностей уже катастрофичная и общая сумма составляет около 100 млрд грн.
Если после войны не разобраться со своим долгом за коммуналку, могут наступить такие последствия:
- ваши карточные счета могут быть арестованы;
- коммунальные предприятия могут через суд и исполнительную службу взыскать имущество;
- можно попасть в реестр как должник.
"Сегодня" ранее писали, почему Зеленский назвал следующий отопительный сезон самым сложным и рассказывали, за какую услугу можно не платить во время войны.