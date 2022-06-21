Українцям заморозять деякі тарифи на комуналку – що потрапило до списку

В Україні заморозили тарифи на деякі послуги ЖКГ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Депутати Верховної Ради у першому читанні схвалили урядовий законопроєкт № 7427 про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги – газ, тепло та гарячу воду під час війни.

Про це розповів нардеп Ярослав Желєзняк.

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За його словами, "за" проголосувало 229 народних обранців. Документ забороняє піднімати такі тарифи:

на розподіл природного газу;

теплову енергію;

послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів;

природний газ для побутових споживачів.

Тарифи повинні залишитися такими, якими були 24 лютого 2022 року, на початок повномасштабної війни.

Окрім цього, пропонується заборонити постачальникам газу будь-який примус українців сплачувати заборгованість.

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Що буде з боргами після війни?

Незважаючи на те, що вимагати оплати боргів під час війни заборонено, після скасування воєнного стану в країні вони нікуди не подінуться.

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко розповів, що накопичення боргів уже катастрофічне: загальна їх сума становить близько 100 млрд грн.

Якщо після війни не розібратися зі своїм обов'язком оплатити комуналку, можуть настати такі наслідки:

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ваші карткові рахунки можуть бути заарештовані;

комунальні підприємства можуть через суд та виконавчу службу стягнути майно;

можна потрапити до реєстру як боржник.

"Сьогодні" писали, чому Зеленський назвав наступний опалювальний сезон найскладнішим та за яку послугу можна не платити під час війни.