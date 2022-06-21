Українцям заморозять деякі тарифи на комуналку – що потрапило до списку

В Україні заморозили тарифи на деякі послуги ЖКГ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Депутати Верховної Ради у першому читанні схвалили урядовий законопроєкт № 7427 про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги – газ, тепло та гарячу воду під час війни.
Про це розповів нардеп Ярослав Желєзняк.
За його словами, "за" проголосувало 229 народних обранців. Документ забороняє піднімати такі тарифи:
- на розподіл природного газу;
- теплову енергію;
- послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів;
- природний газ для побутових споживачів.
Тарифи повинні залишитися такими, якими були 24 лютого 2022 року, на початок повномасштабної війни.
Що буде з боргами після війни?
Незважаючи на те, що вимагати оплати боргів під час війни заборонено, після скасування воєнного стану в країні вони нікуди не подінуться.
Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко розповів, що накопичення боргів уже катастрофічне: загальна їх сума становить близько 100 млрд грн.
Якщо після війни не розібратися зі своїм обов'язком оплатити комуналку, можуть настати такі наслідки:
- ваші карткові рахунки можуть бути заарештовані;
- комунальні підприємства можуть через суд та виконавчу службу стягнути майно;
- можна потрапити до реєстру як боржник.
"Сьогодні" писали, чому Зеленський назвав наступний опалювальний сезон найскладнішим та за яку послугу можна не платити під час війни.