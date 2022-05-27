Ждать повышения? Что будет со стоимостью коммуналки с 1 июня

На фоне продолжающейся войны с Россией стоимость коммунальных услуг для украинцев практически не изменится. Цены останутся на уровне 24 февраля 2022 года.
"Сегодня" напоминает, сколько и за что будут будут платить украинцы с 1 июня 2022 года.
Газ
Цены на газ остаются без изменений: 8 грн за кубометр. Такая же цена действительна и для критически важных предприятий.
Кроме того, 10 мая Кабмин принял проект закона, предусматривающего мораторий на повышение цен на природный газ, тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги. Поэтому здесь подорожания тоже не предвидится.
Электроэнергия
Кабмин еще в апреле решил "заморозить" тарифы. Цена за свет не будет меняться еще как минум полгода.
Сейчас тарифы на электроэнергию в Украине выглядят так:
- до 250 кВт*ч – при оплате 1,44 гривны за 1 кВт*ч;
- свыше 250 кВт*ч – при оплате 1,68 гривны за 1 кВт*ч.
Вода
Ценовой политикой водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, занимается Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.
Тарифы НКРЭКУ пока не пересматривались, никакой информации о как либо изменениях в цене за воду тоже не было.
Что будет с долгами за коммуналку
Взыскание долгов с физлиц за жилищно-коммунальные услуги во время войны в Украине запрещено.
Это касатеся и предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставщиков электроэнергии и воды предлагает закон №7317.
Согласно ему, запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физлица и ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность:
- по производству, передаче, распределению, снабжению электрической энергией;
- по водоснабжению и водоотводу;
- по выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производства пищевых продуктов;
- по предоставлению доступа к сети Интернет;
- по производству вакцин;
- по исследованию в области биологических наук;
- космическую деятельность;
- предприятия оборонно-промышленного комплекса;
- органы военного управления, объединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;
- предприятия железнодорожного транспорта
Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может подать заявку на перерасчет коммунальных услуг, и писали, когда в Украине состоится переход на новую систему учета газа и как это изменит платежки.