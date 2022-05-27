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Ждать повышения? Что будет со стоимостью коммуналки с 1 июня

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 18:14
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Рассказываем, сколько украинцы будут платить за коммунальные услуги с 1 июня
Какими будут тарифы на коммуналку в Украине с лета
Какими будут тарифы на коммуналку в Украине с лета / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На фоне продолжающейся войны с Россией стоимость коммунальных услуг для украинцев практически не изменится. Цены останутся на уровне 24 февраля 2022 года.

"Сегодня" напоминает, сколько и за что будут будут платить украинцы с 1 июня 2022 года.

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Газ

Цены на газ остаются без изменений: 8 грн за кубометр. Такая же цена действительна и для критически важных предприятий.

Кроме того, 10 мая Кабмин принял проект закона, предусматривающего мораторий на повышение цен на природный газ, тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги. Поэтому здесь подорожания тоже не предвидится.

Электроэнергия

Кабмин еще в апреле решил "заморозить" тарифы. Цена за свет не будет меняться еще как минум полгода.

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Сейчас тарифы на электроэнергию в Украине выглядят так:

  • до 250 кВт*ч – при оплате 1,44 гривны за 1 кВт*ч;
  • свыше 250 кВт*ч – при оплате 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Вода

Ценовой политикой водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, занимается Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тарифы НКРЭКУ пока не пересматривались, никакой информации о как либо изменениях в цене за воду тоже не было.

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Что будет с долгами за коммуналку

Взыскание долгов с физлиц за жилищно-коммунальные услуги во время войны в Украине запрещено.

Это касатеся и предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставщиков электроэнергии и воды предлагает закон №7317.

Согласно ему, запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физлица и ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность:

  • по производству, передаче, распределению, снабжению электрической энергией;
  • по водоснабжению и водоотводу;
  • по выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производства пищевых продуктов;
  • по предоставлению доступа к сети Интернет;
  • по производству вакцин;
  • по исследованию в области биологических наук;
  • космическую деятельность;
  • предприятия оборонно-промышленного комплекса;
  • органы военного управления, объединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;
  • предприятия железнодорожного транспорта

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может подать заявку на перерасчет коммунальных услуг, и писали, когда в Украине состоится переход на новую систему учета газа и как это изменит платежки.

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