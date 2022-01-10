Украинцам выдадут по 100 тыс. грн – кто их может получить

Украинцы могут получить по 100 тыс. грн на открытие бизнеса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 января 2022 года началась новая программа по помощи безработным гражданам. Она предполагает выплату до 100 тыс. грн (97,5 тыс.) на открытие собственного дела.

Об этом сообщает Министерство социальной политики и отмечает, что помощь можно получить в рамках бюджетной программы "Рука помощи".

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Суть программы заключается в помощи малоимущим семьям путем выплаты средств на открытие собственного бизнеса.

Полученные по программе средства можно будет потратить на:

покупку оборудования для создания собственного бизнеса;

покупку материалов для бизнеса.

Часть денег придется вернуть через три года, а именно – уплаченные за три года налоги. Если же вы трудоустроите двух человек, направленных центром занятости, то можно не возвращать средства вообще.

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Как получить деньги?

Конечно, получить помощь смогут не все. Для того чтобы принять участие в программе, нужно прийти с составленным бизнес-планом в центр занятости.

В сообщении Минсоцполитики говорится, что его могут помочь составить сотрудники центра.

Кроме этого, деньги не смогут получить:

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лица, имеющие судимость;

те, кто не сделает бизнес-план.

"Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела", – отмечают в пресс-службе.

Что будет с безработицей в ближайшее время?

По прогнозам экспертов "Сегодня", в первом квартале 2022 года "свободных рук" станет больше. Количество безработных от количества трудоспособных будет составлять от 9% до 10,5%.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в осенний и зимний период всегда меньше сезонных вакансий, проблем добавляет и возможное сокращение из-за карантина.

Эксперты отмечают, что на количество безработных в стране негативно влияет высокая стоимость энергоносителей.

"Сегодня" также писали, какая профессия станет наиболее востребованной в 2022 году, и рассказывали, где лучше всего искать работу.