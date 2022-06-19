Украинцам рекомендуют немедленно снять квартиры с продажи: кого это касается

Жилье на деоккупированных территориях пока не рекомендуют продавать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Владельцам уцелевшего жилья в Буче, Ирпене и других городах, освобожденных от российских захватчиков, стоит подождать с продажей недвижимости.

В этом убежден президент Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ) Юрий Пита.

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По словам эксперта, сейчас на квартиру в этих регионах сложно найти покупателя, особенно предлагающего хорошую цену. В ближайшее время рыночной стоимости за недвижимое имущество в этих городах не будет, учитывая близлежащую инфраструктуру.

Что влияет на стоимость?

Юрий Пита подчеркнул, что при формировании цены на объект недвижимости учитывается не только непосредственное состояние квартиры, но и комфорт (например, коммунальные услуги, дороги, наличие больниц, школ, магазинов) и безопасность проживания.

В настоящее время освобожденные города в Киевской области отстраивают. Поэтому продавать там жилье – не время, если владелец хочет нормальную цену. Задуматься о продаже можно будет после полного восстановления городов и рынка.

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В то же время ситуацией могут воспользоваться спекулянты, стремящиеся скупить жилье за бесценок, а в лучшее время продать его дороже. Это еще один аргумент, почему с продажей, по возможности, следует притормозить.

Какое жилье будет популярным?

Тенденции последних лет на рынке застройки сохранятся, но украинцы станут более требовательными к новому жилью. Как пояснил "Сегодня" соучредитель компании INSPI Development Владимир Семенцов, важными пунктами станут:

развитая инфраструктура;

наличие рекреационных зон;

паркинг;

защищенная придомовая территория;

наличие энергосберегающих технологий.

Важным новшеством станет обязательное устройство крепких бомбоубежищ в отстроенных и новых жилых сооружениях. Эксперт убежден, что, учитывая дополнительные расходы, девелоперы будут искать разумный компромисс.

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В последнее время выросла потребность в сервисных апартаментах, где люди могут арендовать жилье. Ранее предложение на рынке было достаточно ограниченно и не могло удовлетворить потребности всех. Сейчас, учитывая экономические условия и регион, ожидают роста интереса к "доходным домам".

"Сегодня" рассказывали, какие предложения у власти для украинцев, потерявших жилье из-за войны, и что происходит с рынком аренды недвижимости в Киевской области.