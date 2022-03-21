Украинцам в Польше позволили работать без разрешений, однако есть важное условие

Украинцы смогут работать в Польше без разрешений / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы смогут работать в Польше без так называемого приглашения. Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, у вас есть всего 14 дней.

Об этом сообщает inPoland.

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Воспользоваться услугой можно украинцам, которые уехали в Польшу после начала войны России против Украины 24 февраля. Работать без приглашения смогут и те, кто находился в Польше до войны. Такие изменения прописаны в польском законодательстве в марте 2022 года.

Однако есть одно условие: в течение 14 дней работодатель должен уведомить уездное управление труда о трудоустройстве гражданина Украины. Сделать это можно только электронным способом.

Такая опция не будет полезна для лиц, которые подают на карту побыту. Ведь воеводское управление при рассмотрении дела будет требовать разрешение на работу, несмотря на то что иностранец будет работать в таком случае легально.

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Кто может сейчас уехать за границу?

Выезд за пределы Украины разрешен женщинам, мужчинам от 60 лет и детям до 18 лет, но запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений:

мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе;

лица, на иждивении которых трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны или те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Для пересечения границы с Польшей при себе обязательно иметь внутренний паспорт, удостоверяющий личность; если есть, то зарубежный, свидетельства о рождении детей, медицинскую документацию. С животными можно уезжать и без ветеринарного паспорта.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи беженцам. В нем, в частности, говорится, что украинцы, которые эвакуировались в Польшу, смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых (2028 грн) на человека.

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